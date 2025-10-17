Hoje nas notícias: Trabalho, Alojamento Local e preços do turismo

A ministra do Trabalho abre a porta à negociação da jornada contínua no setor privado. A Comissão Europeia prepara-se para propor regras ao nível do arrendamento de curta duração, que tem sido apontado como um fator para a diminuição do número de casas disponíveis para arrendamento de longo prazo, a preços acessíveis. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta sexta-feira.

“Vamos repor um regime que facilita a saída mais cedo” do trabalho, diz ministra

A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, recusa abdicar das “linhas mestras” do anteprojeto de alterações ao Código do Trabalho, embora admita analisar novas propostas quer de associações patronais, que têm insistido nos despedimentos, quer de associações sindicais, incluindo sobre férias. Em entrevista ao Jornal de Negócios, a responsável avisa que não há “grandes cedências” no que toca à parentalidade, mas revela que quer introduzir a jornada contínua no setor privado: com uma pausa de almoço de meia hora por dia, que é considerada tempo de trabalho, a saída pode ser antecipada até uma hora. Na Função Pública, este regime pode ser pedido por pais de crianças com menos de 12 anos – mas não só – e tem-se entendido que pode ser recusado pelo empregador.

Leia a entrevista completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Bruxelas quer pôr regras ao alojamento local e proteger “direitos dos inquilinos”

A Comissão Europeia vai procurar intervir numa área que, até aqui, tem sido do total controlo dos Estados-membros, mas onde governos e poder local têm falhado: o arrendamento de curta duração. Numa entrevista a partir de Bruxelas, o comissário com a pasta da Habitação, o dinamarquês Dan Jørgensen, afirmou que vê margem para o Executivo comunitário propor regras para tentar responder a “um grande problema em muitas cidades”. Para já, recusa dar detalhes sobre as propostas em cima da mesa, mas garante que vai “apresentar políticas”, incluindo legislativas, para as consequências do aumento deste tipo de arrendamento, muitas vezes através de plataformas como o Booking ou o Airbnb, e que têm sido apontadas como fator para a diminuição do número casas disponíveis para arrendamento de longo prazo, a preços acessíveis, incluindo em Portugal.

Leia a notícia completa no Expresso (acesso pago)

Preços do turismo em Portugal subiram acima da média do Sul da Europa

Entre 2019 e 2024, os preços cobrados em Portugal nos setores do alojamento e da restauração subiram 31,4%, de acordo com o Boletim de Outono do Banco de Portugal. O aumento foi superior ao crescimento registado nos países da Europa mediterrânica, cuja média se situou nos 19,7%. Trata-se do dobro da subida em França (15,3%), e fica bem acima do da Grécia (20,7%), Itália (20,9%) e Espanha (21,9%). Olhando apenas para o primeiro semestre deste ano, a subida de preços no turismo em Portugal foi de 4,7%, ligeiramente acima dos 4,3% de Espanha e abaixo dos 6,9% da Grécia, que liderou a tabela.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago)

Duarte Cordeiro: “Líder do PS? Não tenho nada na cabeça sobre o meu futuro”

Duarte Cordeiro é visto como uma das figuras mais bem posicionadas para um dia vir a disputar a liderança do Partido Socialista. Em entrevista ao Observador, o ex-secretário de Estado e antigo ministro do Ambiente não fecha a porta a nenhum cenário. “Líder do PS? Não tenho nada na cabeça sobre o meu futuro”, diz, deixando também aberta a porta a uma eventual candidatura à Câmara de Lisboa, da qual já foi vice-presidente. “Se algum dia a oportunidade surgir, veremos”, rematou. Para já, garante estar totalmente focado na sua vida profissional. Mas não vai deixar de emitir opinião e de falar sobre o rumo do PS. “Vou continuar a exercer a minha opinião com toda a liberdade. Acho que lidamos mal com opiniões divergentes, temos uma dificuldade muito grande”, insiste.

Leia a entrevista completa no Observador (acesso pago)

CP avança com a maior compra de sempre e ganha 117 comboios

A CP assinou, na quarta-feira, o contrato para a maior aquisição de sempre na ferrovia em Portugal, num total de 117 comboios (62 automotoras elétricas destinadas aos serviços urbanos e 55 regionais). O negócio entre a empresa pública e o consórcio franco-português Alstom/DST implica um investimento de 746 milhões de euros. O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, classifica a operação como “um grande passo que põe fim ao atraso decorrente de questões judiciais”, considerando que a demora em fechar o negócio “estava a prejudicar a modernização do parque da CP e o serviço prestado às populações, que usam cada vez mais o transporte ferroviário”.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago)