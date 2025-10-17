Inflação na zona euro acelera para 2,2% em setembro e volta a ficar acima da meta do BCE

A inflação na zona euro acelerou para 2,2% em setembro, face à taxa de 2% no mês anterior, confirmou o Eurostat esta sexta-feira. Este indicador voltou assim oficialmente a superar o objetivo de 2% definido pelo Banco Central Europeu (BCE).

Olhando aos principais componentes, o gabinete de estatística revela que os serviços têm a maior taxa anual em setembro (3,2%, em comparação com 3,1% em agosto) — com um contributo de 1,49 pontos percentuais para a taxa apresentada — seguidos pelos alimentos, álcool e tabaco (3%, em comparação com 3,2% em agosto), bens industriais não energéticos (0,8%, estável em comparação com agosto) e energia (-0,4%, em comparação com -2% em agosto). A energia, fruto da descida dos preços da matéria-prima, teve um contributo negativo de 0,03 pontos percetuais.

Excluindo os preços da energia e dos alimentos não transformados, que são os mais voláteis e temporários, a inflação subjacente fixou-se em 2,4% no espaço da moeda única, um valor revisto em alta em 0,1 pontos percentuais face à estimativa rápida divulgada no início do mês.

As taxas anuais mais elevadas foram registadas na Roménia (8,6%), Estónia (5,3%), Croácia e Eslováquia (ambas com 4,6%). Em contrapartida as mais baixas foram observadas no Chipre (0,0%), França (1,1%), Itália e Grécia (ambas com 1,8%). Portugal vem logo depois com uma taxa de inflação de 1,9%.

Em comparação com agosto, a inflação anual desacelerou em oito Estados-membros, manteve-se estável em quatro e aumentou em quinze, refere o Eurostat.