Itália quer aumentar em 50% o imposto sobre estrangeiros que se mudem para o país

Itália prevê aumentar o imposto sobre rendimentos estrangeiros para novos residentes em 50%, para 300 mil euros. A medida, a ser aprovada, levaria os expatriados abastados, que se mudaram para Milão há uma década à procura de um nível fiscal mais favorável, a sair do país, avança o Financial Times.

Ao longo da última década, a Itália, e particularmente a sua capital financeira Milão, tornou-se um destino popular para os super-ricos do mundo, atraídos pela qualidade de vida e pelos incentivos fiscais que lhes permitem pagar uma quantia fixa sobre todos os seus rendimentos provenientes do estrangeiro.

Mas os benefícios fiscais têm sido contestados pelos italianos, especialmente em Milão, que responsabilizam o sistema por aumentar os preços da habitação e contribuir para o agravamento da escassez de casas.

Um responsável do ministério das Finanças disse esta sexta-feira que a medida foi incluída no projeto de lei orçamental de 2026 da Itália, que prevê cerca de 18,7 mil milhões de euros em cortes fiscais e aumentos de despesas sociais, incluindo uma redução fiscal para os trabalhadores de rendimentos baixos e médios.

O projeto de orçamento também confirma a intenção de Roma de arrecadar mais de 4 mil milhões de euros junto dos bancos no próximo ano, depois de os membros da coligação de três partidos da primeira-ministra Giorgia Meloni terem alcançado um compromisso de última hora sobre como gerar estas receitas sem impor um imposto extraordinário.

“É uma lei orçamental que responde às necessidades concretas e aos problemas das famílias, das empresas e dos trabalhadores desta nação”, disse Meloni numa conferência de imprensa em Roma esta sexta-feira.

Com as próximas eleições gerais em Itália previstas para 2027, Meloni está ansiosa por aliviar a pressão financeira sobre as famílias italianas, cujo poder de compra tem sido reduzido pelas fortes pressões inflacionárias desde os anos da pandemia de covid-19.

Se for aprovado pelo Parlamento nas próximas semanas, o novo imposto fixo de 300 mil euros será aplicado sobre os rendimentos estrangeiros de pessoas que se mudarem para Itália assim que o novo orçamento entrar em vigor — previsto para janeiro de 2026.

Será o segundo aumento de impostos sobre os super-ricos estrangeiros em Itália. No ano passado, o Governo de Meloni duplicou o imposto fixo para os novos residentes, elevando-o para 200 mil euros.