Jornal da Bairrada desenvolve projeto de literacia mediática para estudantes da região

O projeto pretende sensibilizar os jovens para a desinformação, dotando-os de ferramentas para identificarem fake news, mensagens falsas e práticas ilegais de partilha de conteúdos jornalísticos.

O Jornal da Bairrada, no centro do país, está a desenvolver um projeto de literacia mediática junto dos estudantes da região para estimular uma postura crítica face à informação, explicou a diretora da publicação, Oriana Pataco.

O ‘JB vai à Escola’ é um projeto educativo e de literacia mediática promovido pelo Jornal da Bairrada, iniciado no letivo 2022/2023 e que desde então já realizou cerca de 25 palestras, com uma média de 60 a 70 alunos por sessão.

À Lusa, a diretora do Jornal da Bairrada, Oriana Pataco, conta que a experiência era inicialmente limitada a um dos concelhos da Bairrada, mas teve um “impacto tão positivo que rapidamente se estendeu aos seis concelhos onde o jornal tem implantação: Oliveira do Bairro, Anadia, Mealhada, Águeda, Cantanhede e Vagos”.

O projeto tem como principal objetivo sensibilizar os jovens para a desinformação, dotando-os de ferramentas para identificarem fake news, mensagens falsas e práticas ilegais de partilha de conteúdos jornalísticos.

“Promover a valorização do jornalismo credível, a defesa dos direitos de autor e a educação para os media, estimulando uma postura crítica perante a informação”, são fatores que também fazem parte dos objetivos do projeto, refere Oriana Pataco.

A diretora destaca que a Inteligência Artificial (IA) passou recentemente a fazer parte dos temas abordados, de forma a refletir sobre os seus impactos no conhecimento e na informação jornalística.

O ‘JB vai à Escola’ destina-se a alunos do 9.º ao 12.º ano, com palestras dinamizadas por jornalistas do jornal local e com uma componente interativa e participativa.

“Em cada sessão, os alunos são convidados a refletir, debater e interagir com o orador, tornando-se, no final, em verdadeiros ‘embaixadores’ da defesa da imprensa e do bom jornalismo”, explica a responsável do projeto.

Além disso, cada escola recebe o envio semanal do Jornal da Bairrada em formato digital, permitindo a alunos e professores o acesso gratuito e regular à informação regional, de forma a aproximar também a comunidade escolar da realidade informativa da região.

Neste sentido, a diretora do jornal da Bairrada afirma que até então o “balanço do projeto é muito positivo”, uma vez que, “além de reforçar a ligação entre o Jornal da Bairrada e a comunidade educativa, contribuiu para formar jovens mais conscientes e informados, promovendo a cidadania ativa, o pensamento crítico e a valorização da imprensa regional como pilar da democracia”.

No ano letivo 2025/2026, o projeto mantém-se ativo desenvolvendo atividades nos mesmos moldes dos anos anteriores, mas também com “metodologias ainda mais participativas e adaptadas à realidade dos jovens, incluindo novas ferramentas digitais que incentivam o pensamento crítico e o envolvimento direto dos estudantes”.

De acordo com os dados mais recentes sobre ‘desertos de notícias’, o concelho de Oliveira do Bairro encontra-se em situação de deserto em nível de rádios, enquanto os concelhos de Anadia e Vagos são ‘semi-desertos’ em imprensa, localidades com noticiários locais não frequentes ou ocasionais.

O concelho de Cantanhede está em situação de ‘semi-deserto’ na área da imprensa, enquanto no digital e na rádio está em ‘deserto’.