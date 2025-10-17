Jornalista da televisão pública italiana alvo de atentado

O carro da filha e a fachada da casa do jornalista ficaram danificados pela explosão, a 20 quilómetros de Roma. A força da explosão "poderia ter matado alguém que passasse por ali naquele momento".

Sigfrido Ranucci, um conhecido jornalista italiano foi alvo de um atentado bombista à porta de casa, que não causou vítimas, na quinta-feira à noite, disse a estação de televisão pública de Itália, RAI. Ranucci é apresentador do programa de investigação Report, da RAI.

A RAI referiu que o programa Report “fez história” no campo do jornalismo de investigação e acrescentou que Sigfrido Ranucci e a equipa do programa estão “mais uma vez” na linha da frente com investigações aprofundadas e cobertura de temas de política, economia e relacionados com a sociedade italiana. Segundo a RAI, a polícia está a investigar o atentado.

De acordo com a televisão pública, o carro da filha e a fachada da casa do jornalista também ficaram danificados pela explosão, a 20 quilómetros a sul de Roma. Segundo o portal do programa Report, a força da explosão “poderia ter matado alguém que passasse por ali naquele momento”.

O atentado provocou uma série de condenações de vários líderes políticos italianos. A chefe do Governo, Giorgia Meloni, manifestou “total solidariedade” ao jornalista e condenou “firmemente” o ato de intimidação.

No índice de liberdade de imprensa de 2025 da organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), a Itália ocupa a 49.ª posição.