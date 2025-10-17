LaLiga reafirma seu compromisso com o diálogo e a reunião com a AFE sobre o jogo em Miami

Na missiva, a LaLiga expressa a sua vontade de organizar a reunião e de garantir a participação de todos os convocados para o encontro, “abertos a articular um formato híbrido que permita a participação telemática daqueles que não possam deslocar-se por motivos de agenda”.

Antes desta nova carta, num comunicado anterior, a LaLiga afirmou que «em nenhum momento houve uma recusa em realizar a referida reunião. Pelo contrário, desde o primeiro contacto, uma vez constatada a impossibilidade de comparecer na data prevista, nem presencialmente, nem telematicamente, devido a compromissos de agenda previamente adquiridos e inadiáveis, que afetavam assuntos de vital importância».

Além disso, a entidade patronal salientou que “a AFE manteve de forma inflexível uma data fixada unilateralmente, apesar de ter sido previamente informada da impossibilidade de comparecer à referida reunião por motivos de agenda”.

A LaLiga sublinhou a sua vontade de encontrar uma solução que favoreça o diálogo, insistindo que “quem não oferece alternativas nem demonstra disponibilidade para chegar a um consenso, marcando reuniões de forma unilateral, demonstra uma falta de vontade real de diálogo”. A organização lamentou também “a mudança de critério e as contradições observadas nas últimas comunicações, que dificultam a consecução do objetivo principal da reunião: promover um diálogo útil que permita explicar o projeto”, reiterando a sua disponibilidade para continuar a procurar pontos de encontro.

Apesar destes esforços por parte da LaLiga, Aganzo, num fórum recente, expressou o seu descontentamento, comentando que o presidente da LaLiga “é um homem muito ocupado, mas quando se ocupa um cargo de responsabilidade, é preciso saber quais os assuntos que são importantes e quais não são. Dei-lhe opções para fazer uma videochamada, mas não houve maneira. Eu posso ligar para qualquer pessoa, mas sempre que quiserem”. Uma opinião que contrasta com a disposição anteriormente demonstrada pela LaLiga em flexibilizar as condições e facilitar o diálogo através de várias alternativas de datas e formatos.