Madrid On Ice regressa ao estádio Riyadh Air Metropolitano com uma pista de gelo de 4.200 metros quadrados

O estádio Riyadh Air Metropolitano voltará a transformar-se neste Natal num dos grandes pontos de encontro da capital com a celebração do Madrid On Ice, que oferecerá uma das maiores pistas de gelo da Europa, com 4.200 metros quadrados de superfície.

Além da pista de gelo, o Madrid On Ice contará com uma programação natalícia para todos os públicos, que incluirá atuações musicais ao vivo, sessões de DJ à noite e uma ampla oferta gastronómica com produtos típicos como chocolate com churros, castanhas assadas, algodão doce e outros doces tradicionais.

A boa conectividade do estádio Riyadh Air Metropolitano, localizado no bairro madrilenho de San Blas-Canillejas, facilita o acesso ao evento, especialmente em datas com grande afluência no centro da cidade. Os visitantes podem chegar ao recinto de metro através da estação Estadio Metropolitano (linha 7) e outras estações próximas, como Las Rosas (linha 2) e Canillejas (linha 5). O autocarro urbano também é uma opção, com 15 linhas da EMT que passam nas imediações, bem como os autocarros interurbanos, com 20 linhas operacionais na zona.

Para aqueles que preferem o veículo particular, a Riyadh Air Metropolitano oferecerá gratuitamente os estacionamentos Sur A e Exterior Oeste. Além disso, este ano, a acessibilidade ao estádio melhorou ainda mais graças à recente abertura do corredor rodoviário do estádio à M-40. Uma nova passagem subterrânea de duas faixas que passa sob a rotunda da Avenida de Arcentales em direção ao sul, conectando este enclave à rede principal da cidade para oferecer um acesso mais eficiente, proporcionando assim uma alternativa natalina fora do centro de Madrid, que atinge níveis de visitantes superiores ao habitual nesta época do ano.

A venda de bilhetes para o Madrid On Ice já está disponível através do site oficial, que abrirá de 16 a 20 de outubro um período de pré-venda exclusiva para os sócios do Atlético de Madrid. Além disso, durante todo o período, os sócios “rojiblancos” poderão beneficiar de um desconto de 25%, aplicável a grupos de até quatro bilhetes em qualquer horário e sem limite de utilização.

GRANDE AFLUÊNCIA 2024

A última edição marcou um marco ao ser a primeira vez que uma pista dessas dimensões foi construída dentro de um estádio, fora do campo de jogo, tornando o Metropolitano um cenário único na Europa. Mais de 100.000 pessoas compareceram ao recinto para desfrutar desta grande experiência de lazer no gelo.

Em 2025, o Madrid On Ice regressa para se consolidar como uma das maiores pistas de gelo do mundo, desta vez com uma proposta mais ampla de atividades, espetáculos e uma oferta gastronómica renovada que convida a viver o Natal com todos os sentidos.

Com uma encenação mais ambiciosa e um ambiente concebido para surpreender tanto os madrilenos como os visitantes, o Riyadh Air Metropolitano consolida-se como um ponto de referência do inverno na capital. A magia do gelo, a música ao vivo e o ambiente festivo prometem tornar o Madrid On Ice um evento imperdível para quem procura uma experiência diferente, cheia de luz, ritmo e espírito natalício.