Maria Cerqueira Gomes mostra que “às vezes o ideal é esperar pelo momento certo” em campanha da Solverde.pt

A Solverde.pt lançou uma nova campanha protagonizada por Maria Cerqueira Gomes. A ação decorre numa sala de espera, onde a apresentadora surge entretida no telemóvel, chegando a convidar outras pessoas a passarem à sua frente na fila. O objetivo passa por passar a mensagem “simples, mas eficaz” de que “quem joga os Crash Games da Solverde.pt não tem pressa”.

“As cadeiras alinhadas, as revistas velhas, o aborrecimento da espera e o letreiro de senhas. Este é um cenário que todos conhecemos e tememos: a sala de espera. Mas e se houvesse uma forma de transformar a espera em algo emocionante? É isso que a nova campanha de Crash Games da Solverde.pt, com Maria Cerqueira Gomes, propõe”, mostrando que “às vezes o ideal é esperar pelo momento certo”, descreve-se em nota de imprensa. O spot pode ser visto aqui.

“Às vezes a diversão está mesmo em esperar… pelo momento certo! A Solverde.pt foi a primeira a lançar os Crash Games em Portugal, um jogo popular internacionalmente e que tem esta particularidade da importância do timing. O desafio foi traduzir isso numa campanha divertida, com que todos nos identifiquemos e que conta claramente com duas estrelas: a Maria Cerqueira Gomes e a senhora da receção”, diz Telma Marques, head of marketing da Solverde.pt, citada em comunicado.

O conceito criativo “Vais deixar a diversão à espera?” é assinado pela agência Legendary, enquanto a produção ficou a cargo da Snowberry e a realização de Tiago Ribeiro. A campanha está presente em televisão, meios digitais, imprensa e outdoors, tendo a estratégia de meios sido feita pela Media Duyes.

Maria Cerqueira Gomes foi anunciada como a nova embaixadora da Solverde.pt em maio deste ano, sendo esta a segunda campanha protagonizada pela apresentadora.