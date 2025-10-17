Artes

Museu do Caramulo encaixou mais de 20 milhões com vistos gold

  • ECO
  • 17 Outubro 2025

Bloomberg revela que o espaço cultural no distrito de Viseu conquistou doadores da China aos Estados Unidos, que procuram esta opção para obter autorização de residência em Portugal.

O Museu do Caramulo, no distrito de Viseu, angariou mais de 20 milhões de euros em donativos através do programa de vistos gold em Portugal, revela esta sexta-feira a Bloomberg. O museu tem doadores vindos de vários países do mundo, como a China e os Estados Unidos, e que obtêm autorização de residência por investirem na arte.

“Foi uma mudança radical”, disse Salvador Patrício Gouveia, presidente da direção do museu, em entrevista à Bloomberg. O dirigente e neto do fundador do museu garante que o capital estrangeiro não só permitiu a renovação das infraestruturas e aquisição de mais itens para exposição (tanques e outros veículos de guerra) como mudou a vida da vila, que de outra forma poderia ter ficado abandonada.

Com uma receita anual de dois milhões de euros, o Museu do Caramulo mal conseguia cobrir os custos de manutenção e agora tem fundos para renovar, comprar e preparar a abertura de um futuro museu de brinquedos. Os frutos sentem-se nas entradas.

Em 2024, o Museu do Caramulo alcançou o seu melhor ano de sempre em público desde a sua fundação em 1953, tendo superado os 42 mil visitantes, aos quais se somam os 17 mil visitantes no Caramulo Experience Center, o polo museológico dedicado ao automóvel inaugurado em 2022.

Por detrás deste investimento externo está o facto de, apesar do travão no investimento imobiliário em 2023, o programa de vistos gold continuar ativo para aposta em zonas de baixa densidade populacional, setores como agricultura, investigação científica (mínimo 500 mil euros para instituições de ciência e tecnologia) ou doações para arte e património cultural (de, pelo menos, 250 mil euros).

Ou seja, vai mais além da arte e chega até ao terreno. O fundo Pela Terra, com sede em Lisboa, está a utilizar as verbas de golden visa para cultivar amêndoas e azeitonas em milhares de hectares por Portugal. Junto de investidores de 27 países, conseguiu mais de 75 milhões de euros, conta ainda a mesma agência.

Está-se a investir capital num fundo que investe na agricultura, em coisas que ajudam o país a crescer (…). Decidi investir porque também me dará residência portuguesa se um dia decidir viver na Europa”, contou o norte-americano Jim Davidson, que (ainda) mora em Denver, no Colorado.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Museu do Caramulo encaixou mais de 20 milhões com vistos gold

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Fundo ligado à Fosun atrai investidores para BCP

Lusa,

Um fundo ligado à Fosun está a angariar investidores na Ásia para investir no BCP e na Fidelidade, detidos pela própria Fosun, podendo com esse investimento aceder ao Visto Gold em Portugal.

Vistos gold 2.0
Fernando Ferreira,