Museu do Pão lança campanha para apresentar a nova marca de pão ‘Serrão’

A nova marca, desenvolvida pela agência McCann, conta com naming, identidade visual, packaging e plano de comunicação, com a campanha a marcar presença em ponto de venda e digital.

O Museu do Pão lançou uma campanha para apresentar ao mercado a nova identidade do seu pão tradicional, que conta agora com nome próprio: ‘Serrão‘. O nome surge a partir de uma fusão entre “Serra” e “Pão”, para homenagear a sua origem da Serra da Estrela.

“A marca Serrão é a nossa homenagem ao pão tradicional português, com um toque de inovação. Queremos que os nossos consumidores sintam a qualidade de um pão feito com ingredientes 100% naturais, que promete uma frescura que se prolonga — porque o verdadeiro sabor não tem prazo. É a nossa forma de celebrar a tradição serrana, levando o verdadeiro sabor do pão português às mesas de todos os consumidores”, diz citado em comunicado Pedro Vitorino, diretor executivo da Primebrands, empresa portuguesa de representação de marcas de grande consumo.

A nova marca, desenvolvida pela agência McCann, conta com naming, identidade visual, packaging e plano de comunicação, com a campanha a marcar presença em ponto de venda (materiais de loja e degustações) e digital, incluindo parcerias com influenciadores digitais. A criatividade da campanha partiu do insight “Frescura que Perdura”, que deu origem ao conceito e ao claim “Frescura Looooooonga — *a menos que o comas já!”.



O objetivo passa por posicionar Serrão como uma “referência no segmento de pão tradicional, aliando naturalidade — com uma receita sem aditivos nem conservantes artificiais — a uma linguagem visual e comunicacional atual”, refere-se em nota de imprensa.

A marca Serrão estreia-se assim no mercado, reunindo, sob uma só marca, a gama de pão tradicional do Museu do Pão que inclui cinco variedades identificadas por cores: centeio (amarelo), multigrãos (laranja), integral (roxo), trigo (castanho) e aveia (verde-água).

“Com o lançamento da marca Serrão, o Museu do Pão reafirma o seu papel como guardião do património gastronómico português, agora com uma identidade que leva a tradição mais longe – com sabor, frescura e personalidade”, lê-se ainda em nota de imprensa.