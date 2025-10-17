Ponte de Sor distinguido no Prémio Autarquia do Ano 2025

Com oito edições realizadas, o Portugal Air Summit tornou-se uma referência nacional e internacional no setor aeronáutico e tecnológico. Em Ponte de Sor, o evento é mais do que um marco económico: é a prova de que um território do interior pode afirmar-se pela inovação, visão estratégica e capacidade de unir empresas, universidades e investidores num mesmo propósito.

O que representa para a vossa autarquia ter sido distinguida no Prémio Autarquia do Ano 2025 – Grupo Mosqueteiros?

Esta distinção é motivo de grande orgulho para o Município de Ponte de Sor e para toda a comunidade que, ao longo de oito anos, tem feito do Portugal Air Summit (PAS) um evento único e um símbolo de inovação e ambição.

O reconhecimento na categoria Economia – Internacionalização das Empresas, confirma a visão estratégica de um território do interior que se afirmou como referência nacional e internacional no setor aeronáutico e tecnológico.

Os resultados são expressivos: mais de 300.000 visitantes, 553 expositores, 948 oradores e 290 milhões de euros de negócio gerado nos últimos oito anos.

Estes números demonstram a capacidade de Ponte de Sor em promover internacionalização, investimento e desenvolvimento económico a partir de uma base territorial sólida, moderna e sustentável.

Mais do que um prémio, esta distinção valida uma estratégia de longo prazo — ancorada na visão, no rigor e na determinação de quem acredita que o futuro do país também se constrói a partir de territórios de coesão.

Quais foram as razões e necessidades que estiveram na origem do projeto distinguido?

O Portugal Air Summit nasceu da vontade de criar uma plataforma de encontro entre o setor aeronáutico, as empresas, as universidades e os investidores, num território que já demonstrava enorme potencial e ambição.

Há oito anos, Ponte de Sor tinha um dos melhores e mais bem equipados aeródromos do país e um cluster aeronáutico em rápido crescimento, mas faltava-lhe um evento âncora capaz de projetar essa realidade para o mundo.

O PAS surgiu, assim, como um instrumento estratégico de afirmação territorial e de atração de investimento, transformando o Aeródromo Municipal num palco global.

O objetivo foi sempre claro: gerar oportunidades, reforçar a competitividade das empresas nacionais e posicionar Portugal — e o Alentejo — no mapa da indústria aeronáutica e aeroespacial internacional.

Que principais desafios enfrentaram no desenvolvimento e concretização do projeto — e de que forma foram superados?

Os desafios foram muitos e exigentes. Desde a logística e as infraestruturas necessárias para acolher milhares de visitantes e centenas de empresas, até à consolidação de parcerias internacionais e à construção de uma marca com reconhecimento global. A superação passou por planeamento rigoroso, trabalho em rede e visão estratégica.

O Município liderou o processo em parceria com ACIPS – Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor, articulando esforços entre entidades públicas, empresas privadas e instituições de ensino superior.

A aposta na qualificação do Aeródromo Municipal, na captação de fundos europeus e na promoção internacional foi determinante para garantir a sustentabilidade e o sucesso do projeto.

Hoje, o Portugal Air Summit é exemplo de como um território do interior pode competir à escala global, com profissionalismo, inovação e cooperação.

De que maneira o projeto distinguido tem impactado a vida da comunidade local? Pode partilhar algum exemplo concreto?

O impacto do Portugal Air Summit é direto e mensurável, mas também simbólico e inspirador. O evento posicionou Ponte de Sor como um motor económico e um caso de sucesso na internacionalização das empresas portuguesas.

Com 948 oradores, 553 expositores, mais de 300.000 visitantes, 2.019 notícias publicadas, 85 milhões de audiência, 290 milhões de euros de negócio gerado, 11 milhões de impacto económico direto e 14.748 dormidas na região, em oito anos, o PAS transformou-se num verdadeiro catalisador de investimento, emprego e orgulho local.

Para além dos números, o seu impacto sente-se nas pessoas: na confiança dos empresários locais, nas oportunidades criadas para os jovens qualificados e no dinamismo do comércio, da hotelaria e da restauração. O PAS projetou Ponte de Sor para o mundo — e trouxe o mundo até Ponte de Sor. Hoje, a comunidade reconhece neste evento um símbolo de progresso, coesão e visão de futuro.

Quais são as perspetivas de futuro em relação a este projeto? Pretendem dar continuidade, expandi-lo ou adaptá-lo a outras áreas?

O Portugal Air Summit tem um futuro garantido, sustentado e ambicioso. O Município de Ponte de Sor pretende reforçar a dimensão internacional do evento, consolidando-o como plataforma global de inovação, tecnologia e sustentabilidade no setor aeronáutico e aeroespacial.

Com resultados comprovados — 11 milhões de impacto económico direto e centenas de milhões de euros de negócio gerado —, o PAS continuará a ser uma alavanca para a internacionalização das empresas e para o crescimento do cluster aeronáutico de Ponte de Sor.

Está em curso uma estratégia de expansão que inclui novas parcerias, integração em redes europeias de inovação, potenciando o intercâmbio entre empresas, universidades e centros de investigação.

O Portugal Air Summit é hoje um instrumento de desenvolvimento territorial, criação de emprego e valorização do interior do país — e continuará a sê-lo nos próximos anos.