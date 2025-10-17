Quatro urgências de obstetrícia e ginecologia encerradas no fim de semana

Quatro serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia vão estar encerrados este fim de semana, um no sábado e três no domingo, segundo o Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS). No sábado estarão encerradas as urgências desta especialidade no Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, que reabrirão no dia seguinte.

No domingo fecham as urgências de ginecologia e obstetrícia nos hospitais do Barreiro, Setúbal e Abrantes, segundo as escalas consultadas pela agência Lusa às 15:00 de hoje.

Os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia dos hospitais Amadora/Sintra, Setúbal, Vila Franca de Xira, Santarém, São Francisco Xavier (Lisboa), Abrantes e Leira vão estar condicionados durante o dia de sábado, recebendo apenas casos encaminhados pelo CODU/INEM.

As urgências pediátricas dos hospitais de Vila Franca de Xira e Beatriz Ângelo, em Loures, estarão também com constrangimentos durante o fim de semana, atendendo apenas casos encaminhados pelo INEM.

As escalas disponibilizadas no Portal do SNS indicam ainda que no sábado estarão abertos 126 serviços de urgência em todo o país, além de 33 unidades de ginecologia e obstetrícia que estarão a funcionar no âmbito do projeto-piloto que obriga as utentes a ligarem para a Linha SNS 24 antes de se dirigirem ao hospital.

Já no domingo, além de 33 unidades de ginecologia e obstetrícia, vão estar abertos 127 serviços de urgência em todo o país. Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o verão e fins de semana prolongados, como acontece esta semana.

As autoridades de saúde recomendam que, antes de se dirigir a uma urgência, a população contacte a Linha SNS 24 (808 24 24 24) para obter orientação adequada.