Recontagem pedida pelo Chega no Montijo terminou. PS agradece
André Ventura começou a noite a admitir uma vitória no Montijo, mas perdeu à justa. Feita a recontagem a pedido do Chega, o PS recuperou de parte da grande queda.
A recontagem de votos das autárquicas no Montijo terminou nesta sexta-feira, confirmando-se a vitória do movimento de cidadãos “Montijo com Visão e Coração” (MVC), mas com uma alteração de mandatos na Assembleia Geral (AM). Acaba beneficiado o PS e sai prejudicado o movimento do novo presidente.
Derrotado por uma escassa margem de 631 votos pelo movimento independente encabeçado pelo ex-socialista Fernando Caria, o Chega exigiu a recontagem. Os resultados homologados mostram menos 12 votos para o vencedor (6.440) na Câmara e mais quatro para o Chega (5825), não alterando a distribuição de mandatos: 3-2.
Já no caso da AM há uma alteração a favor do PS, que acaba beneficiado pelo pedido do partido de André Ventura.
Embora se mantenha a vitória do Chega na Assembleia Municipal, com direito a seis mandatos, o movimento do dissidente socialista Fernando Caria perde um dos amealhados no apuramento de domingo. Já o seu antigo partido, PS, que julgava ter conquistado apenas dois deputados municipais, vê a derrota de domingo amenizar e até empata com PSD.
Em 2021, os socialistas conquistaram a presidência da Câmara, de quatro das cinco freguesias (Sarilhos Grandes caiu para a CDU) e a AM. Em lugares de deputados na AM, os socialistas empataram então a sete com PSD/CDS/A. Já o Chega alcançava apenas um deputado na AM, tantos quanto a IL e o BE e menos que os quatro da CDU.
Agora, após a recontagem, a configuração fica desta forma: Chega 6, MVC 5, PSD/IL 4, PSD 4, CDU 1, Livre, 1. O Bloco não concorreu este ano no concelho.
