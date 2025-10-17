Sílvia Paneque: “O Prémio Catalunha de Ecodesign é um acelerador, reconhece produtos no mercado, protótipos e propostas inovadoras”

Este ano reconheceram os projetos da Canmartex | Eurecat (máquina de tecer circular de grande diâmetro), Coleo (casaco feito com tecidos reciclados) e a designer Marina Guzmán Bastardas, da ELISAVA (tenda de nylon reutilizado com painel solar flexível e enrolável).

Durante a entrega dos prémios, Paneque sublinhou que apostar na sustentabilidade «exige realizar as mudanças necessárias, e algumas não são fáceis nem económicas. No entanto, é a única política real, a da sustentabilidade, que nos permite opor racionalidade ao aquecimento global e promover o progresso sustentável frente ao niilismo daqueles que não querem fazer nada».

A conselheira esteve acompanhada pela diretora-geral de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, Sonsoles Letang, e pelo diretor da Agência de Resíduos da Catalunha (ARC), Albert Planell. Este prémio, convocado a cada dois anos pelo Departamento de Território, Habitação e Transição Ecológica, reconhece produtos no mercado ou em desenvolvimento concebidos, fabricados ou executados na Catalunha, que integram no seu design considerações destinadas a melhorar o seu comportamento ambiental ao longo do ciclo de vida. O júri avalia principalmente a incorporação de estratégias de ecodesign, a contribuição para a economia circular, a qualidade do design, a inovação e, em definitiva, a sustentabilidade.

Esta sexta edição atingiu um recorde histórico de candidaturas, com um total de 132 propostas, das quais o júri selecionou 34 finalistas que concorreram ao prémio deste ano. As candidaturas premiadas são o redesenho de uma máquina de tecer circular de grande diâmetro, na categoria Produto; o Franka, um casaco confeccionado com fibras 100% recicladas, correspondente à categoria Produto em Desenvolvimento; e o Sunmit Everest Base Camp, uma tenda para alta montanha com painel solar flexível, premiada na categoria Design Jovem. Para cada categoria, o Prémio também concede três menções a produtos ou designs de destaque.

SUSTENTABILIDADE E CIRCULARIDADE

O Prémio Catalunha de Ecodesign tem como objetivo valorizar e promover o design sustentável no território. Paneque destacou que «a Catalunha tem um legado de revolução industrial, capacidade tecnológica e potencial de energias limpas. Consequentemente, a mudança pode ser positiva se dedicarmos esforços, criatividade e recursos para viver, nos deslocarmos e produzirmos de forma limpa».

A Generalitat promove há anos o design orientado para a reciclagem, para dar saída aos materiais reciclados provenientes da recolha seletiva de resíduos municipais, industriais e da construção, e ao mesmo tempo incentivar que os novos produtos sejam concebidos a pensar na sua futura reciclagem e na mínima geração de resíduos.