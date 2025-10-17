Socialistas europeus expulsam partido do primeiro-ministro eslovaco

O partido do primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi oficialmente expulso do Partido dos Socialistas Europeus (PES). De acordo com o site Euractiv, a decisão de afastar o partido SMER-SD foi tomada por unanimidade esta sexta-feira e anunciada pelo secretário-geral Giacomo Filibeck durante o Congresso Socialista em Amesterdão, Países Baixos.

Embora o PES não tenha publicado uma lista formal de razões, Giacomo Filibeck explicou que o SMER adotou repetidamente posições “profundamente contraditórias com os valores e princípios sobre os quais a família política se sustenta”.

Por outro lado, Robert Fico acusou o PES de intolerância face ao conservadorismo social do seu governo. “Se a razão para a expulsão do SMER for a minha participação nas celebrações da vitória sobre o fascismo e a definição constitucional de homem e mulher, então estou orgulhoso desta expulsão”, escreveu nas redes sociais.

O SMER já havia sido suspenso em 2023, após o regresso de Robert Fico ao poder. O Euractiv refere ainda que a eurodeputada do SMER, Monika Beňová, afirmou em declarações à imprensa eslovaca que existe “uma oferta dos Patriotas pela Europa”, referindo-se ao grupo de direita no Parlamento Europeu ao qual o português Chega pertence.

Para os partidos europeus do bloco central, o partido de Robert Fico é visto como próximo de Vladimir Putin, com uma retórica anti-Ucrânia, de ataques à liberdade de imprensa e tentativas de enfraquecer a independência judicial.