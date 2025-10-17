Trading Pro alia o melhor da tecnologia Saxo Bank com a experiência humana do novobanco

Fruto de uma parceria de quase duas décadas entre o novobanco e o Saxo Bank, a plataforma Trading Pro combina a inovação tecnológica de um dos maiores players mundiais com a proximidade e acompanhamento local de uma equipa dedicada.

Angelo Custodio, do Departamento de Desenvolvimento e Marketing do Trading Desk do novobanco, explica como a plataforma foi pensada para servir investidores de todos os perfis, dos iniciantes aos mais experientes, e porque acredita que o futuro do trading passa por inovação, literacia e apoio humano.

O novobanco e o Saxo Bank têm uma relação institucional longa e sólida. O que explica essa parceria de quase duas décadas e como evoluiu até chegar à criação do Trading Pro?

Exato, são quase duas décadas de uma sólida relação entre o grupo novobanco e o Saxo Bank que levou à criação de um estratégico serviço de trading, disponibilizando aos nossos clientes uma clara opção para a sua atividade de trading diária. As ferramentas avançadas disponibilizadas aos nossos investidores, são o complemento perfeito para as suas estratégias de negociação perfeitas para todos os perfis de investidor – desde o iniciante ao expert. Importa salientar a equipa de profissionais do Serviço Trading Pro, sempre disponível – quer por telefone, chat ou email – para ajudar com qualquer questão ou simplesmente trocar algumas ideias sobre o mercado.

A multipremiada plataforma de trading do Saxo permite ao investidor focar-se unicamente na sua estratégia de trading Angelo Custodio Departamento de Desenvolvimento e Marketing do Trading Desk do novobanco

O Saxo Bank é reconhecido como uma das plataformas de trading mais premiadas e fiáveis do mundo. Que impacto tem essa experiência no dia a dia dos clientes do novobanco que usam o Serviço Trading Pro? Há vantagens diretas em termos de acesso, rapidez ou diversidade de instrumentos financeiros?

Efetivamente, sim, há claras vantagens para os utilizadores do Serviço Trading Pro, “powered by Saxo Bank”. A multipremiada plataforma de trading do Saxo permite ao investidor focar-se unicamente na sua estratégia de trading e deixar a parte tecnológica para um “Provider” com mais que provas dadas e premiadas no mercado. Os nossos clientes podem contar com as tradicionais ferramentas de análise, assim como “features” únicas na nossa plataforma que tornam o trading mais intuitivo & produtivo, e menos intimidante.

Existem dezenas de plataformas e providers com um “tratamento mecânico”, o que é totalmente inverso à dinâmica existente no nosso serviço Angelo Custodio Departamento de Desenvolvimento e Marketing do Trading Desk do novobanco

E o serviço Trading Pro, recentemente criado pelo novobanco, que features e vantagens disponibiliza aos seus clientes na hora de começar a negociar nos mercados financeiros?

Por outras palavras, o Trading Pro disponibiliza aos seus clientes uma vasta oferta de instrumentos de negociação, aliada a ferramentas avançadas de análise técnica e fundamental, assim como conteúdos de literacia financeira atualizados diariamente (artigos, análises, targets, etc). Apesar de toda esta vertente tecnológica e pedagógica estamos presentes para o cliente, a nossa trading desk – disponível das 08h00 às 21h00 – é um elemento diferenciador do nosso serviço, e são estas caraterísticas combinadas que podem fazer a diferença entre uma atividade de trading lucrativa, ou não.

Que papel acredita que o Trading Pro pode ter no futuro do investimento em Portugal? Podemos esperar novas funcionalidades (como inteligência artificial, novos ativos ou automatização) inspiradas na experiência global do Saxo Bank?

Inovação e proximidade. Os nossos clientes são a razão do serviço, e nesse sentido, pretendemos que os investidores sintam a nossa presença, ajudando no que for possível para uma atividade que se quer lucrativa. Existem dezenas de plataformas e providers com um “tratamento mecânico”, o que é totalmente inverso à dinâmica existente no nosso serviço. Associados a um Provider como o Saxo Bank, só podemos esperar ferramentas cada vez mais inspiradas em características atuais como a AI, funcionando como um auxiliar de decisão, com um grau automatização superior.