Zelensky diz que Putin “não está pronto” para a paz. Trump considera o contrário
"Acho que o Presidente Putin quer pôr fim à guerra", declarou por seu lado o chefe de Estados dos EUA.
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sustentou esta sexta-feira que o homólogo russo, Vladimir Putin, “não está pronto” para a paz, mas o chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, discorda, considerando que Putin “quer pôr fim à guerra”.
“Acho que o Presidente Putin quer pôr fim à guerra”, declarou Trump, ao receber o homólogo ucraniano para uma reunião na Casa Branca.
Trump sugeriu que talvez seja prematuro fornecer mísseis de longo alcance Tomahawk à Ucrânia, durante a visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à Casa Branca. “Espero que não precisem deles. Espero que possamos acabar com a guerra sem ter de pensar nos Tomahawks”, declarou Donald Trump à comunicação social, sentado em frente a Zelensky na Casa Branca.
Esta é a terceira visita de Volodymyr Zelensky à Casa Branca desde o regresso ao poder de Donald Trump em janeiro, para um segundo mandato presidencial (2025-2029), e realiza-se um dia após uma longa conversa telefónica entre os Presidentes norte-americano e russo e o anúncio de uma cimeira entre ambos, em breve, na capital húngara, Budapeste.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Zelensky diz que Putin “não está pronto” para a paz. Trump considera o contrário
{{ noCommentsLabel }}