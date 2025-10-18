Vídeo

📹 Quais são os países que mais exportam?

A China aprofundou as suas relações comerciais com África, sudeste asiático e Europa em 2025, estando em destaque nas exportação. Veja o top 10 dos maiores exportadores do mundo.

O mundo está a comprar mais produtos chineses do que nunca. Apesar de ser o principal alvo das tarifas americanas, a China aprofundou as suas relações comerciais com África, sudeste asiático e Europa em 2025. Veja o top 10 dos maiores exportadores do mundo.

📹 Quais são os países que mais exportam?

