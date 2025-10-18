📹 Quais são os países que mais exportam?

O mundo está a comprar mais produtos chineses do que nunca . Apesar de ser o principal alvo das tarifas americanas, a China aprofundou as suas relações comerciais com África, sudeste asiático e Europa em 2025. Veja o top 10 dos maiores exportadores do mundo.

