ECO Quiz. As casas em Portugal estão sobrevalorizadas?
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
A semana que agora termina ficou marcada pelas eleições autárquicas, que tiveram lugar no domingo, dia 12 de outubro, com o PSD a conseguir ganhar cinco das principais autarquias.
Já durante a semana, a Comissão Europeia divulgou um relatório onde destaca que Portugal tem as casas mais sobrevalorizadas da Europa e o esforço financeiro das famílias para comprar ou arrendar casa é dos mais elevados do espaço europeu.
O ECO publica todas as semanas um quiz, que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.
