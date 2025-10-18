Candidatura de Catarina Martins às presidenciais “sem fronteiras partidárias

A eurodeputada e ex-coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, apresentou hoje, no Porto, a sua candidatura pessoal às eleições presidenciais de 2026, garantindo que não se define por fronteiras partidárias e que haverá “lugar para todas as vozes”.

“A candidatura presidencial é pessoal, mas é tão forte quanto mais partilhada”, disse a candidata, apelando aos seus apoiantes para que façam deste movimento “um espaço de encontro e de convergência”.

Esta candidatura, disse Catarina Martins, “não se define por fronteiras partidárias, dialoga com todas as pessoas, de todos os caminhos da política, empenhadas na democracia e que não desistem de um país melhor”.

“O meu compromisso é absoluto. Nesta candidatura haverá lugar para todas essas vozes”, garantiu.

Catarina Martins, que falava a meio da manhã, na Galeria Geraldes da Silva, na baixa do Porto, lembrou que foi dirigente partidária durante mais de uma década e que negociou e aprovou quatro Orçamentos de Estado que tomaram medidas que “ainda hoje são lembradas”.