Portugal tem 1,5 milhões de imigrantes. Quem são, de onde vêm e onde estão?

O Relatório de Migração e Asilo 2024, produzido pela AIMA, revela os números oficiais da imigração em Portugal, e por coincidência, acabou por ser divulgado no dia em que o Presidente da República promulgou a chamada Lei de Estrangeiros. Agora, é oficial: Portugal tem 1,544 milhões de imigrantes em Portugal com Autorização de Residência.













Quem são

A população estrangeira residente inclui quem tem título de residência válido, processo de regularização em curso ou autorizações emitidas por regimes específicos. No fim de 2024, 1.096.170 tinham título válido, 61.242 estavam ao abrigo de Proteção Temporária, 286.302 corresponderam a atendimentos de Manifestações de Interesse pendentes e havia ainda renovações com título caducado já pagas e regularizações CPLP caducadas já atendidas.

Perfil etário. A população potencialmente ativa representa 85,5% dos estrangeiros residentes, com destaque para os 18–34 anos (640.914). As crianças e jovens 0–17 são 8,2% e os 65+ somam 6,3%. (O relatório da AIMA não desagrega os níveis de escolaridade.)

De onde vêm

O Brasil mantém-se como a maior comunidade (31,4% do total), e a Índia passou a ser a segunda nacionalidade mais representada. Em termos de blocos, os maiores crescimentos recentes incidiram na CPLP, no subcontinente indiano e na Europa.

Principais nacionalidades (residentes):

Brasil — 484.596

Índia — 98.616

Angola — 92.348

Ucrânia — 79.232

Cabo Verde — 65.507

Bangladesh — 55.199

Itália — 40.021

China — 30.734

França — 29.009

Espanha — 22.130

Estados Unidos da América — 19.258

Onde estão

A presença é marcadamente litoral. Quatro distritos — Lisboa, Faro, Setúbal e Porto — concentram 1.100.670 residentes estrangeiros (71,3%). Por concelho, nove dos 12 com mais estrangeiros pertencem à Área Metropolitana de Lisboa, somando 614.486 pessoas (39,8%). O top‑12 é:

Lisboa — 202.430

Sintra — 96.587

Porto — 58.161

Cascais — 56.185

Amadora — 55.573

Loures — 51.834

Odivelas — 51.032

Almada — 38.237

Seixal — 34.959

Loulé — 29.578

Braga — 28.538

Oeiras — 27.649

O conceito de “Residente estrangeiro” tem um caráter administrativo alargado (títulos válidos, processos em curso, regimes especiais), mas não é um recenseamento clássico. Por outro lado, as concessões de títulos de residência medem a capacidade administrativa dos organismos do Estado, não correspondem fluxos migratórios em tempo real. Finalmente, importa notar no último relatório da AIMA uma revisão estatística elevou o total de 2023 para 1.304.833, alterando a série histórica.