ASF abre concurso de recrutamento para sete posições
O regulador de seguros está a recrutar para sete vagas diferentes, uma delas no departamento de comunicação e as restantes para o departamento de supervisão prudencial.
A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) abriu candidaturas para recrutar para sete vagas. São elas: um técnico(a) de design gráfico; um técnico(a) atuarial; um técnico(a) de supervisão de empresas de seguros; um técnico(a) de supervisão financeira; um técnico(a) de supervisão de fundos de pensões; um técnico(a) de supervisão de investimentos; e, por fim, técnico(a)s de supervisão de riscos associados às tecnologias de informação e comunicação.
O técnico(a) de design gráfico irá integrar o Departamento de Comunicação, já os técnico(a)s atuarial, de supervisão de empresas de seguros, de supervisão financeira, de supervisão de fundos de pensões, de supervisão de investimentos e de supervisão de riscos associados às tecnologias de informação e comunicação integrarão o Departamento de Supervisão Prudencial.
Os nomeados irão integrar o quadro de pessoal do regulador, em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado. Os requisitos para cada uma das vagas poderão ser consultados neste link.
O prazo para apresentação de candidaturas é até ao fim do dia 5 de novembro de 2025 e o local a desempenhar funções para todas as vagas é em Lisboa.
