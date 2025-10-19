BMcar investe 15 milhões até 2026 em expansão e renovação física e digital

A BMcar está a investir 15 milhões de euros até 2026 na expansão e renovação digital e física das suas operações, prevendo triplicar a faturação de 500 milhões de euros este ano para 1.500 milhões em 2027.

Segundo avançou à agência Lusa fonte oficial da empresa — que é um dos representantes do BMW Group na Península Ibérica –, este investimento insere-se no plano estratégico 2025-2027 “Mission One”, que aponta para um volume de negócios de 500 milhões de euros este ano nas operações em Portugal e Espanha e para um aumento em 25% da quota de mercado até 2027, de forma a superar os 1.500 milhões de euros de faturação.

A BMcar encerrou o ano passado com o melhor resultado de sempre, alcançando, no período 2022-2024, um crescimento de 55% em Portugal e de 171% se incluída a operação em Espanha. No total, ultrapassou os 470 milhões de euros em volume de negócios, com mais de 10.500 unidades vendidas.

No âmbito do novo Plano Estratégico “Mission One”, a fasquia é vender 35.000 veículos e ultrapassar as 300.000 intervenções em pós-venda até 2027.

A estratégia de crescimento passa também pelo lançamento da BMcar Online 2.0 e do reforço das competências do seu Centro de Transformação Digital, que “irá melhorar a simplificação e eficiência de processos, acelerar a experiência de compra ‘online’ e garantir soluções de mobilidade personalizadas”.

Paralelamente, a BMcar já concretizou a renovação de dois novos concessionários, em Guimarães e Famalicão, tem em curso a renovação tecnológica e física de todos os seus espaços e está a preparar a abertura da BMW Motorrad (motas) no Porto, que criará mais de 20 novos postos de trabalho diretos.

Com cerca de 40.000 clientes regulares em Portugal, a BMcar tem apostado em acompanhar a mudança de paradigma da mobilidade, correspondendo atualmente 70% das suas vendas de viaturas novas a veículos elétricos ou híbridos.

Parceiro do BMW Group em Portugal desde 1994, a BMcar conta atualmente com oito localizações e mais de 380 trabalhadores no país e com três operações em Madrid. Em 2019 lançou a BMcar Online, o primeiro concessionário digital da marca.