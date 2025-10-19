Comissão Nacional do PS aprova apoio a Seguro para Belém

A Comissão Nacional do PS aprovou este domingo o apoio a António José Seguro nas eleições presidenciais, com duas abstenções e os restantes a favor, adiantou à Lusa fonte socialista. A proposta de apoio a António José Seguro foi apresentada pelo secretário-geral do Partido Socialista e pelo presidente do PS, José Luís Carneiro e Carlos César, respetivamente.

No discurso de abertura desta reunião da Comissão Nacional do PS, José Luís Carneiro tinha proposto o apoio ao candidato presidencial António José Seguro, considerando que é quem representa o “campo do socialismo democrático” num “tempo especialmente exigente”. A resolução agora aprovada resultou de uma proposta conjunta de José Luís Carneiro e de Carlos César.

No texto, a que a agência Lusa teve acesso e que não mereceu qualquer voto contra, pode ler-se que “o apoio agora tornado público não prejudica a liberdade que os dirigentes, militantes e simpatizantes sempre tiveram e deverão continuar a ter numa eleição com esta tipicidade”.

“A eleição presidencial é, sabemos, uma eleição em que os candidatos e os eleitores decidem de acordo com critérios de avaliação pessoal. Mas, entendeu-se, e bem, que no tempo devido e nesta fase especialmente sensível no plano político nacional, o partido devia tornar pública a sua apreciação sobre o que está em causa“, defende.

O PS apela ao voto no seu antigo secretário-geral António José Seguro “por considerar ser a solução mais próxima das preocupações e dos valores que motivam os cidadãos e os movimentos que se reclamam da esquerda democrática, como é o caso do Partido Socialista”.