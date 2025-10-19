Seguradoras e BlackRock lançam fundo para infraestruturas resilientes

O Fórum de Desenvolvimento de Seguros (IDF) lançou o Fundo de Desenvolvimento para a Resiliência da Infraestrutura (IRDF) que vai ser gerido pela Global Infrastructure Partners, parte da BlackRock – uma empresa de gestão de activos e gestão de riscos -, e foi concebido com base num plano desenvolvido ao longo dos últimos dois anos por membros do IDF, incluindo a Generali, Zurich, AXA, Convex, SCOR, e Swiss Re.

O Fundo de Desenvolvimento para a Resiliência da Infraestrutura tem como objetivo, de acordo com informação divulgada no site do IDF, “mobilizar investimentos do setor de seguros em infraestruturas resilientes, concebidas para fortalecer comunidades vulneráveis em economias emergentes e em desenvolvimento contra os riscos das alterações climáticas e desastres naturais”.

Agora, o IDF conseguiu um primeiro financiamento de 340 milhões de dólares para o IRDF e planeia angariar capital adicional de seguradoras e investidores institucionais até 2026.

O fundo foi estruturado para cumprir os critérios de investimento de seguradoras e outros investidores institucionais e, conforme anunciado em comunicado, servirá para investir em “projetos de infraestrutura comercial de pequena e média dimensão, direcionando-se para setores como água limpa e gestão de água, sistemas de resíduos e energia, transportes, hospitais e infraestrutura digital”.

Jean-Baptiste Tricot, co-presidente do grupo de trabalho de infraestrutura do IDF e diretor de investimentos da AXA, afirmou que o projeto representa “um passo importante para desbloquear investimento em projetos de infraestrutura em mercados emergentes e economias em desenvolvimento”. Para o diretor de investimentos da AXA, “o tema da resiliência é altamente complementar à infraestrutura e permitirá uma vasta gama de investimentos em diferentes setores”, sublinhou. “Ter a capacidade de mobilizar capital apoiado tanto por fundos privados como públicos através de fundos mistos é fundamental para investidores institucionais, e o IRDF é especificamente concebido para as necessidades de seguradoras e fundos de pensões.”

Já Mohamed Gouled, vice-presidente de indústrias da Corporação Financeira Internacional (IFC), garante que “através do seu investimento no Fundo de Desenvolvimento da Resiliência das Infraestruturas, a IFC pretende atrair investidores institucionais de longo prazo, como companhias de seguros, para financiar projetos que reforcem serviços essenciais, como energia, transportes e conectividade digital, e apoiar empresas locais que criam oportunidades de emprego nas comunidades que mais precisam delas.”