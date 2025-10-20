5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, se desloca à Eslovénia para a cimeira dos países do Sul da União Europeia, o Eurostat divulga os dados mais recentes sobre os principais agregados do PIB e do emprego referentes ao segundo trimestre. Neste que é também o Dia Mundial da Estatística (20 de outubro), o INE apresenta os indicadores de conjuntura relativos ao passado mês de setembro. Além disso, a partir desta segunda-feira, os produtos de aforro do Estado passam a ter procedimentos de segurança reforçados.

Primeiro-ministro participa na Cimeira dos Países do Sul da União Europeia

Luís Montenegro participa esta segunda-feira na Cimeira dos Países do Sul da União Europeia também chamado MED9, em Portorož, Eslovénia. O evento contará com a presença da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do Rei Abdullah II da Jordânia e dos líderes dos nove países do sul da União Europeia: Portugal, Espanha, Itália, França, Grécia, Croácia, Chipre, Malta e Eslovénia.

Eurostat divulga novos dados

Esta segunda-feira, o Eurostat divulga os dados mais recentes sobre os principais agregados do PIB e emprego do segundo trimestre, a balança de pagamentos de agosto e a produção na construção, também referente a agosto. Estes indicadores são importantes por refletirem a evolução da economia europeia e as tendências do mercado de trabalho.

INE apresenta indicadores de conjuntura

O Instituto Nacional de Estatística (INE) apresenta os indicadores de conjuntura referentes ao passado mês de setembro, estes que são dados relevantes para acompanhar a evolução da economia nacional, avaliar tendências de consumo, investimento e produção, e apoiar a tomada de decisão de empresas e autoridades públicas.

Certificados de aforro com segurança reforçada

A partir desta segunda-feira, os produtos de aforro do Estado passam a ter procedimentos de segurança reforçados. De acordo com o IGCP, a agência que gere a dívida pública portuguesa, será implementado um novo sistema de validação obrigatória do número de identificação fiscal (NIF) e do número de conta bancária (IBAN) associado às contas de aforro.

Gasóleo desce e gasolina volta a não mexer

A partir desta segunda-feira, o abastecimento de veículos a gasóleo vai ficar 1,5 cêntimos por litro mais barato em relação à semana passada. Por outro lado, o preço da gasolina mantém-se inalterado pela segunda semana consecutiva. O preço de referência será de 1,528 euros por litro de gasóleo simples e de 1,698 euros por litro de gasolina simples 95.