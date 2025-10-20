6ª Conferência ECOseguros é já na quinta feira, 23 de outubro

O novo presidente da entidade supervisora dos seguros ASF, Gabriel Bernardino, será o primeiro orador da 6ª Conferência Anual ECOseguros que se realiza já na próxima quinta feira, 23 de outubro no Centro Cultural de Belém em Lisboa, logo após a abertura a realizar por António Costa, diretor do ECO. Pedro Reis, Ministro da Economia em 2024 e 2025 fará o encerramento. Reserve aqui a sua presença.

O evento denominado Seguros 2026 perspetiva o futuro da indústria seguradora em Portugal no próximo ano, enquadrando a conjuntura nacional e as tensões internacionais no mapa de riscos que será debatido por especialistas da indústria nas suas diversas operações.

No Centro Cultural de Belém estarão presentes mais de quatro centenas de protagonistas do setor segurador em Portugal, entre companhias, corretores, agentes, atuários, juristas e prestadores de serviços ao setor.

Como participantes oradores, a 6ª Conferência Anual ECOseguros vai contar com:

Ana Carvalho, Diretora-Geral Adjunta MGEN, Ana Paulo, Head of Life Zurich Portugal, Antonio Pacheco de Castro, CEO e Co-fundador da Frank, Bruno Valentim, Insurance Director na NTT DATA Portugal, Carla Sá Pereira, Partner EY, Cláudio Gonçalves, Diretor-geral da NacionalGest, Francisco Botelho, Diretor do ECO Seguros, Gabriel Bernardino, Presidente da ASF, Gonçalo Baptista, Diretor-Geral Innovarisk, Gonçalo Castro Pereira, Vice-Presidente da Gamalife, Hugo Veloso, Manager da NTT DATA Portugal, Isabel Castelo Branco, CEO BPI Vida e Pensões, Joana Marques, CEO ExpressGlass, João Pedro Borges, Presidente do Conselho de Administração Executivo CA Seguros, Joaquim Aguiar, Diretor de subscrição Não Vida da Generali Tranquilidade, Jorge Rosa, Diretor de Marketing Operacional da Generali Tranquilidade, José Galamba de Oliveira, Presidente da APS, José Lino Ferreira, Consultor MPM, José Rodrigues, CEO da Acrisure Portugal, Lucas Constâncio, Diretor-Geral da Glassdrive Portugal, Luis Cervantes, Presidente do Conselho Administração Caravela, Luis Menezes, CEO do Grupo Ageas Portugal, Luiz Ferraz CEO da Prévoir Portugal, Margarida Ferraz de Oliveira, Advogada da área de seguros da PLMJ, Mário Vinhas, Executive Director | COO MDS Portugal, Paulo Silva, Diretor de Desenvolvimento Comercial da Prévoir, Pedro Reis, Vice Chairman do Conselho Estratégico Cimpor, Administrador executivo Fundação Pargana e ex Ministro Economia, Ricardo Santos, Chief Brand Officer do Doutor Finanças, Rogerio Campos Henriques, CEO da Fidelidade, Romeu Silveira, Sales & Marketing Director Carglass Portugal, Rui Costa, Administrador de Seguros do Doutor Finanças, Teresa Brantuas, CEO da Allianz Portugal e Teresa Xavier, Head of Corporate Business – Portugal | Grupo Future Healthcare.

A 6ª Conferência Anual ECOseguros tem o apoio de:

Acrisure, Ageas (Grupo), BPI Vida e Pensões, Caravela Seguros, Carglass, CA Seguros, Cleva, Doutor Finanças, ExpressGlass, EY, Fidelidade, Frank, Future Healthcare, GamaLife, Innovarisk Seguros, MDS (Grupo), MetLife, MGEN, MPM Software, NacionalGest, NTT DATA, PLMJ, Prévoir, Real Vida Seguros e Zurich.

