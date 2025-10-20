A ciberdefesa das empresas numa nova era de risco digital. Oiça o podcast À Prova de Futuro

Este outubro é o Mês Europeu da Cibersegurança, uma iniciativa da União Europeia que nos dá o mote para regressarmos ao tema que foi o foco do primeiro episódio do À Prova de Futuro, em julho de 2024.

À medida que as empresas privadas ou públicas, grandes, médias ou pequenas adotam tecnologias como a inteligência artificial, o machine learning ou a Big Data, entre outras, surgem também novos riscos cibernéticos que são obrigadas a gerir.

Vamos explorar alguns desses riscos e as medidas de prevenção e resposta através de duas conversas. A primeira entrevista é com Catarina Pereira Coutinho, diretora de sistemas de informação da Infraestruturas de Portugal. Logo a seguir teremos a rubrica Está a dar que falar e depois vamos conversar com Rodrigo Adão da Fonseca, fundador da consultora Futura.

