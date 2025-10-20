À Prova de Futuro

A ciberdefesa das empresas numa nova era de risco digital. Oiça o podcast À Prova de Futuro

Catarina Pereira Coutinho, diretora de sistemas de informação da Infraestruturas de Portugal. e Rodrigo Adão da Fonseca, fundador da consultora Futura, são os convidados deste episódio.

Este outubro é o Mês Europeu da Cibersegurança, uma iniciativa da União Europeia que nos dá o mote para regressarmos ao tema que foi o foco do primeiro episódio do À Prova de Futuro, em julho de 2024.

À medida que as empresas privadas ou públicas, grandes, médias ou pequenas adotam tecnologias como a inteligência artificial, o machine learning ou a Big Data, entre outras, surgem também novos riscos cibernéticos que são obrigadas a gerir.

Vamos explorar alguns desses riscos e as medidas de prevenção e resposta através de duas conversas. A primeira entrevista é com Catarina Pereira Coutinho, diretora de sistemas de informação da Infraestruturas de Portugal. Logo a seguir teremos a rubrica Está a dar que falar e depois vamos conversar com Rodrigo Adão da Fonseca, fundador da consultora Futura.

O À Prova de Futuro é patrocinado pela Meo Empresas.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

A ciberdefesa das empresas numa nova era de risco digital. Oiça o podcast À Prova de Futuro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Como gerir o talento para vencer na era da IA

André Veríssimo,

Jaquelina Vieira, subdiretora de Ciência de Dados e IA da Caixa Geral de Depósitos, e Paulo Pereira, diretor do AI Center da MEO, são os convidados deste episódio.