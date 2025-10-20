Allianz é a seguradora de topo na lista de Melhores Marcas Globais de 2025

A Allianz mantém o seu status como marca de seguros líder na lista das Melhores Marcas Globais de 2025 da Interbrand, ocupando a 27ª posição geral. Este é o sétimo ano consecutivo em que a seguradora ocupa o primeiro lugar entre as empresas do setor.

De acordo com um comunicado partilhado pela seguradora, o valor da marca Allianz atingiu os 28,2 mil milhões de dólares, sendo este um crescimento de 20% face ao ano anterior. Assim, a Allianz subiu duas posições em relação ao 29.º lugar ocupado anteriormente.

“Num contexto de incerteza, os consumidores procuram parceiros sólidos e fiáveis. O reconhecimento contínuo da Allianz demonstra que a confiança é uma vantagem competitiva. Ao protegermos o que mais importa e inspirarmos otimismo no futuro, estamos a construir uma marca que cresce com impacto”, afirmou Oliver Bäte, CEO da Allianz SE.

A Allianz foi seguida pela outra única seguradora na lista de marcas globais, a AXA, que garantiu o 43.º lugar, subindo 5 lugares comparativamente ao ano passado.

A Interbrand baseia as suas classificações em vários fatores, incluindo desempenho financeiro, o papel da marca nas decisões de compra e a força geral da marca. E, desde 2000, o ranking e relatório Best Global Brands tem sido publicado anualmente, sendo um dos rankings mais reconhecidos na gestão de marcas.

O top 10 das marcas mundiais da Interbrand é a Apple, Microsoft, Amazon, Google, Samsung, Toyota, Coca-cola, Instagram, McDonald’s e Mercedes-Benz.