Americana ‘arruma’ trotinetes e bicicletas do Porto em antiga fábrica de óleos alimentares

Depois de garantir uma das duas licenças atribuídas pela Câmara do Porto para a exploração de serviços de micromobilidade urbana no espaço público, a Neutronnet, responsável pela marca Lime, decidiu instalar um centro de manutenção e reparação da frota numa área empresarial que revitalizou a antiga fábrica de óleos AAA.

A multinacional norte-americana adianta ao ECO que esta nova instalação na zona Norte do país trata-se de um armazém com 230 metros quadrados no centro empresarial Fábrica 3 A’s, na Maia. Arranca com cinco funcionários responsáveis pelas operações e manutenção diárias das trotinetes e bicicletas elétricas.

“Lançámos uma frota de 700 bicicletas e trotinetes elétricas em setembro, e poderemos reforçar a equipa à medida que a utilização e a atividade aumentem”, refere fonte oficial da Lime, que gere internamente todo o ciclo de vida dos veículos, desde o design e fabrico até às operações e manutenção diárias.

Sempre que a marca originária de São Francisco inicia operações numa nova localidade, como é o caso da cidade Invicta, opta por estabelecer uma base local para apoiar diretamente essa operação. Uma presença que permite “assegurar uma manutenção regular, respostas rápidas e um serviço fiável”, sublinha.

Na prática, os veículos elétricos danificados devido ao uso partilhado são transportados para este armazém, inspecionados e reparados pelos mecânicos, sendo posteriormente recolocados em circulação pela equipa local de operações. A Savills foi a responsável pela colocação da Lime nesta zona empresarial detida pela Lionesa e que foi reabilitada em 2011 após um investimento de 12 milhões de euros.

Lançámos uma frota de 700 bicicletas e trotinetes elétricas em setembro, e poderemos reforçar a equipa [com com funcionários] à medida que a utilização e a atividade aumentem. Fonte oficial da Lime

Além da Lime, que está a iniciar as operações no concelho portuense, a autarquia que vai passar a ser liderada por Pedro Duarte atribuiu também uma licença à Fastbird Rides Portugal, que atua com a marca Bird e já operava na cidade desde 2020. As duas autorizações concedidas têm uma validade de cinco anos, não sendo renováveis após esse prazo.

Cada operadora poderá disponibilizar até 700 veículos, com hipótese de alargar a frota para 900 mediante aprovação dos serviços municipais. Devem garantir uma oferta mínima de 40% de bicicletas elétricas e os veículos, em regime de curta duração, não precisam de docas para parqueamento para “promover maior flexibilidade e facilidade de utilização”, alega o município.

Em Portugal, a operadora de mobilidade partilhada Lime, que diz ser a única a desenhar e produzir as suas próprias trotinetes, bicicletas elétricas e baterias, está também presente em Lisboa e em Faro. Tanto na capital como no Algarve, conta igualmente com uma equipa e armazém locais.