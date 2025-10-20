Aqui está o ranking da 5.ª semana do Trading Pro Challenge’25

Pela terceira semana consecutiva, o participante RuiPX mantém-se firme no primeiro lugar do Trading Pro Challenge’25, com um valor de conta de 181.108,13 €, consolidando a liderança numa competição que tem vindo a ganhar ritmo e emoção.

O destaque da semana vai para xno, que registou uma valorização de 45.032,06 € — a melhor da ronda — e que lhe permitiu subir da 15.ª posição para o 2.º lugar, agora com um valor total de conta de 173.689,19 €.

Com este resultado, xno conquista também o prémio semanal de 1.000 euros, atribuído ao participante com a melhor valorização da semana.

Recorde-se que todos os participantes começaram o desafio com 100.000 euros virtuais para investir em ações e ETFs através da plataforma Trading Pro do novobanco, num ambiente de simulação que replica as dinâmicas reais dos mercados financeiros.

No final da competição, os três melhores classificados receberão prémios de 7.500 €, 5.000 € e 2.500 €, respetivamente.

👉 Veja aqui o ranking completo da 5.ª semana:

As inscrições continuam abertas

Quem se inscrever agora ainda pode concorrer ao prémio semanal de 1.000 euros, atribuído a quem conseguir a melhor valorização da sua carteira virtual durante a semana.

O Trading Pro Challenge’25 é uma iniciativa do novobanco. ECO é media partner.