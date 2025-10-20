Centrista Rodrigo Paz Pereira vence segunda volta das presidenciais e promete “abrir a Bolívia ao mundo”

O opositor centrista Rodrigo Paz Pereira venceu a segunda volta das presidenciais bolivianas este domingo com 54,57% dos votos, segundo informações preliminares divulgadas pelo Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) da Bolívia, com pouco mais de 97% das assembleias processadas.

O ex-presidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) obteve 45,43% dos votos, de acordo com os dados do Sistema de Transmissão de Resultados Preliminares (Sirepre) divulgados esta noite pelo TSE.

Paz e Quiroga foram os dois candidatos mais votados nas eleições gerais realizadas em agosto, nas quais também foi renovado o Parlamento nacional para o próximo quinquénio, mas nenhum dos dois obteve a percentagem de votos suficiente para ser declarado vencedor na primeira volta.

Este domingo, os bolivianos voltaram às urnas para eleger, pela primeira vez na sua história, o Presidente e vice-presidente numa segunda volta, mecanismo estabelecido na Constituição em vigor desde 2009. Paz foi o candidato do Partido Democrata Cristão (PDC) ao lado de um antigo polícia, Edman Lara, e Quiroga representou a aliança Libré, ao lado do empresário Juan Pablo Velasco.

O vencedor tomará posse como novo chefe de Estado do país no próximo dia 08 de novembro, dia em que se assinalará o fim de 20 anos de governo do Movimento ao Socialismo (MAS), de esquerda.

Entretanto, Rodrigo Paz Pereira já agradeceu o apoio obtido para vencer a segunda volta presidencial na Bolívia e prometeu voltar a abrir o país ao mundo e trabalhar com todos os setores para escapar à crise.

Depois de conhecer os resultados preliminares, Paz Pereira, nascido na Galiza, em Espanha, agradeceu aos líderes que o felicitaram e disse que “a Bolívia está a recuperar gradualmente espaço internacional”, depois de ter perdido esse espaço “geopolítico e geoeconómico” nas últimas duas décadas.

O político afirmou que “a nova dimensão” que procura construir “será com as mãos estendidas para o interior do país, para trabalhar com todos, homens e mulheres do Parlamento, das organizações sociais” e de outros setores com o objetivo de “seguir em frente”.

“Mas ao mesmo tempo, também temos de abrir a Bolívia ao mundo, assumir um novo papel”, sublinhou o responsável, agradecendo aos Estados Unidos o apoio oferecido, através do secretário de Estado adjunto, Christopher Landau, “para poder levar por diante uma relação estreita com um dos Governos mais importantes do mundo”.

O ainda senador também agradeceu ao rival da segunda volta, o ex-presidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) e ao candidato deste a vice, Juan Pablo Velasco.

“Não é Rodrigo que ganha ou perde, é a Bolívia que ganha através do exercício da democracia. É por isso que, na democracia, embora pareça em princípio que alguns perdem e outros ganham, hoje a Bolívia ganhou”, apontou o presidente eleito.