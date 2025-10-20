CIP junta-se a congéneres europeias para pedir agenda económica mais ambiciosa

A CIP – Confederação Empresarial de Portugal enviou uma carta ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, em que dá conta do apelo das suas congéneres europeias, a que se associa, aos governos, para uma “agenda económica mais ambiciosa”.

Em comunicado, a CIP disse que, “a carta apela para que Portugal defenda uma posição concertada entre os países do sul da União Europeia na cimeira do grupo MED9 – aliança que junta nove Estados-membros que fazem parte da região mediterrânica, do euro e do espaço Schengen – que decorre esta segunda-feira na Eslovénia”.

O documento, “subscrito pelas confederações empresariais dos Estados-membros mediterrânicos”, apresenta um pedido para “um esforço conjunto para reforçar a competitividade, a coesão e a resiliência da economia europeia”.

As organizações empresariais instam assim os respetivos governos a “avançarem com uma agenda económica mais ambiciosa”, que passa pela “conclusão do mercado único, na simplificação regulatória e na redução dos custos energéticos” – aspetos que os representantes dos empresários consideram decisivos para “salvaguardar a base industrial” europeia.

“As confederações dos países do MED9 – Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Malta, Chipre, Eslovénia e Croácia – defendem a criação de uma estratégia comum do sul da Europa que permita ao bloco atuar com maior influência nas negociações europeias sobre competitividade e financiamento”, disse a CIP.

As organizações apelam ainda a que sejam criadas “mais interligações energéticas na região do Mediterrâneo”.