Delivery Express investe 2 milhões para expandir entregas no país e quer recrutar cerca de 200

Começou por assegurar entregas da Uber Eats, sete anos depois a Delivery Express faz entregas de última milha para marcas como o Continente ou Auchan, em 43 localidades e estima fechar o ano com 7,2 milhões de euros de faturação. Em dois anos, querem assegurar entregas em todo o país e, para isso, vão investir dois milhões de euros. Até ao final do próximo ano, quer crescer a equipa dos atuais 250 para 400 trabalhadores.

“Temos um plano de expansão desenhado com uma estratégia comercial e operacional forte e robusta que prevê a criação de várias posições no mercado, no que diz respeito a recursos humanos, desde a equipa central às equipas regionais, direção operacional, gestores de áreas, a coordenadores e supervisores regionais. A capilaridade regional é hoje em dia fundamental para conseguirmos ajudar os nossos clientes a escalarem o negócio com um serviço de qualidade e de confiança”, adianta Francisco Castanheira, CEO da Delivery Express, ao ECO.

Hoje a empresa tem cerca de 250 viaturas, opera em 43 localidades. Mas para atingir essa capilaridade — querem expandir a “presença a todos os 18 distritos de Portugal Continental”, algo que esperam “se concretize dentro de dois anos” — vão apostar na área operacional. “Vamos criar vários locais de armazenamento e logística estrategicamente localizados, para apoiar a rede de distribuição com capilaridade. Contamos investir até dois milhões de euros neste projeto de expansão”, revela o CEO.

Como começou a operar a last mile das mochilas azuis

Há sete anos, depois de uma viagem à Europa onde viu muitas mochilas verdes da Uber Eats, o empreendedor teve a ideia de lançar este negócio. “Entrei em contacto com eles e fizemos uma parceria em Portugal para lançamento de novas cidades no nosso país, sem terem de se preocupar com nada. A Delivery Express apresentou uma solução chave na mão, personalizada, onde incluía toda a gestão dos recursos e viaturas para que a Uber Eats pudesse funcionar”, lembra.

Hoje a empresa de entregas última milha adicionou outras companhias e outros segmentos de mercado na sua rota e às suas mochilas azuis. “Trabalhamos já com um conjunto de marcas que vão além das refeições prontas”, diz. “Trabalhamos já em sete mercados distintos, desde restaurantes, supermercados, e-commerce, parcel, farmacêutica, vestuário e indústria automóvel. Desde o Continente e Auchan, aos CTT e à DHL, temos projetos diferenciadores em empresas como a Delta Cafés, Domino´s ou Lyzer”, descreve.

“O B2C é atualmente o nosso maior foco de atuação, com um crescimento que esperamos que continuará na ordem dos 30%-50% ao ano. Aliás, dados globais preveem que até 2028 a Europa duplique o número de entregas, o que revela a necessidade de serem criadas várias respostas para o mercado e a Delivery Express quer ter um papel ativo e importante nessas mesmas soluções”, adianta o responsável.

Quanto ao B2B, esta área “também irá crescer, com uma expressão significativa”, acredita. “O nosso foco está em crescer de forma sustentada em Portugal, apostando na inovação, na proximidade e na valorização das cidades e equipas locais”.

No ano passado, fecharam com uma faturação de 4,8 milhões de euros e, no final de 2025, estimam “manter a média anual de crescimento dos últimos cinco anos, de 50%, concluindo o ano com um volume de negócios acima dos 7,2 milhões de euros”, aponta o CEO. Até 2030, o plano é “crescer entre 30% a 50% por ano”.

Lei da imigração com impacto “direto” e “relevante”

Uma estimativa de crescimento que passa pelo reforço da atual equipa de 250 colaboradores, para 400, até ao final do próximo ano.

“Precisamos [de pessoas] não apenas para suportar o atual crescimento da empresa mas também para o nosso plano de expansão. Para isso estamos ativamente a contratar e temos o objetivo de chegar aos 400 colaboradores no fim de 2026, entre perfis de gestão e coordenação, técnicos e operacionais”, diz.

“Procuramos também profissionais para a gestão financeira da empresa, para a área de Recursos Humanos, Planeamento Estratégico, área comercial, tecnológica, analítica e de sustentabilidade/ESG, além dos operacionais de distribuição”, elenca.

“Além do contrato formal”, a empresa diz procurar “promover uma ligação humana e profissional, baseada no reconhecimento do mérito, na escuta ativa e na partilha de objetivos comuns”.

Mas admite desafios nesse processo de recrutamento. “O nosso principal desafio ao nível do recrutamento tem sido o de encontrar perfis operacionais qualificados. O setor da logística e das entregas é cada vez mais competitivo, e isso traduz-se numa escassez de mão de obra disponível e numa rotatividade elevada, o que nos obriga a ser ágeis, seletivos e muito próximos das equipas no terreno”, reconhece.

E a maior restrição à entrada de trabalhadores no país também está a ter impacto, admite. “As restrições ao nível da imigração têm tido um impacto direto e relevante, uma vez que uma parte significativa da nossa força de trabalho é composta por colaboradores estrangeiros”, diz. “As demoras nos processos de regularização e autorização de residência dificultam a integração de novos motoristas e operadores, criando por vezes barreiras adicionais à expansão e à estabilidade das equipas”, lamenta.

“Ainda assim, temos procurado adaptar-nos, reforçando parcerias com entidades locais, promovendo programas de formação interna e apostando na valorização e retenção dos colaboradores que já fazem parte da empresa”, refere.

Novos investidores e potenciais novos mercados

A empresa tem suscitado “um interesse crescente por parte de investidores”, diz, tanto pelo “crescimento sustentável que temos vindo a consolidar em Portugal”, como pelo “potencial do setor da logística e last mile“.

“Estamos atualmente com algumas conversas em desenvolvimento e quem sabe… Estamos sempre abertos a parcerias estratégicas que acrescentem valor real e que partilhem da nossa visão de futuro: crescer de forma sustentada, investir em tecnologia e pessoas, e reforçar a presença da Delivery Express como referência no mercado nacional”, refere, sem adiantar nomes.

O CEO também admite ter “recebido várias propostas” para expandir a atividade da Delivery Express a outros mercados. “Estamos a avaliar”, admite, sem mais detalhes.

“O caminho está à nossa frente, temos vindo a crescer e queremos continuar a fazê-lo. Para já estamos focados no crescimento em Portugal e nos objetivos já partilhados, mas passos futuros vão certamente incluir a entrada da Delivery Express noutros mercados”, afirma.