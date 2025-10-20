EDP fecha contrato de 12 anos com McDonald’s para fornecimento de energia renovável no Brasil

A EDP celebrou um contrato de fornecimento de energia renovável a longo prazo com a McDonald’s no Brasil, com uma duração de 12 anos. A parceria abrange 38 unidades da cadeia e garante o abastecimento elétrico de 156 estabelecimentos, incluindo restaurantes, cafetarias e quiosques, distribuídos por seis estados das regiões sul e sudeste do país.

A eletricidade terá origem no complexo solar Novo Oriente, a maior central fotovoltaica do estado de São Paulo, com uma capacidade instalada de 319 megawatt-pico (MWp). Com mais de 558 mil painéis solares, o projeto permitirá uma produção anual superior a 61 gigawatt-hora (GWh), suficiente para abastecer cerca de 375 mil habitações.

“O facto da McDonald’s voltar a escolher a EDP no seu percurso rumo a um futuro mais sustentável é, sem dúvida, um reflexo da confiança nas soluções energéticas que disponibilizamos enquanto parceiro global”, destacou no comunicado, Vera Pinto Pereira, membro do Conselho de Administração Executivo do Grupo EDP.

A responsável sublinhou que acordos deste tipo “reforçam o papel da EDP na aceleração da transição energética” e demonstram a capacidade da empresa de “acompanhar empresas de todos os setores na adoção de energias limpas e nas suas estratégias de descarbonização”.

Para além de garantir o fornecimento de energia 100% limpa, o contrato prevê a emissão anual de mais de 61 mil certificados internacionais de energia renovável, que comprovam a origem verde da eletricidade consumida. No total, a iniciativa permitirá evitar a emissão de cerca de 3 mil toneladas de dióxido de carbono por ano.

A colaboração entre as duas empresas começou em 2022, quando a EDP construiu três centrais solares nos estados de São Paulo e Minas Gerais, com uma capacidade total de 6,6 MWp e uma produção anual superior a 11.000 MWh, destinadas exclusivamente a alimentar os restaurantes da cadeia. Desde então, foram ainda desenvolvidos projetos descentralizados de autoconsumo solar, incluindo coberturas, parques de estacionamento e postos de carregamento para veículos elétricos.