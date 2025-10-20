Equipa Prime sobe ao pódio na competição Kart Royale em Granada

A equipa Prime sobe ao pódio na primeira edição do Kart Royale em Granada. Com Lola Lolita à frente, a equipa, que também contou com a participação dos criadores de conteúdo Sofía Surfers e Álvaro Suárez como parte da equipa, ficou em segundo lugar atrás da McAuto, nesta competição de karts 100% elétricos que combina a adrenalina do motor elétrico com elementos do universo «gamer», transferindo-os dos videojogos para a vida real.

A equipa Green Lanterns completou o pódio em terceiro lugar.

As ruas de Granada transformaram-se hoje num circuito urbano de 738 metros, com corridas que percorreram locais tão emblemáticos como Puerta Real, Calle Ganivet ou a Plaza Mariana Pineda.

Com o seu segundo lugar no pódio do Kart Royale, a Amazon reafirma o seu compromisso com a velocidade e a rapidez nas suas entregas. A empresa, patrocinadora oficial da competição com a equipa Prime à frente, continua «apostando em ser cada vez mais rápida nos seus processos de entrega».

«Estamos muito felizes com a vitória da equipa Prime. Sem dúvida, a nossa equipa liderada por Lola Lolita foi tão rápida quanto as nossas entregas Prime», afirmou Carmen Nestares, vice-presidente de Marketing e Prime da Amazon.

“Sabemos que a entrega rápida e gratuita é um dos serviços mais valorizados pelos nossos clientes e é um dos principais benefícios da assinatura Prime. Por isso, continuamos a inovar e a investir para acelerar ainda mais as nossas entregas”, acrescentou.

Em 2024, a Amazon bateu o seu próprio recorde de entregas rápidas para clientes Prime, com mais de 9 mil milhões de artigos entregues no mesmo dia ou no dia seguinte em todo o mundo, e mais de 160 milhões de artigos no caso de Espanha, 10% mais do que no ano anterior.

Além disso, em 2024, os clientes Prime em Espanha pouparam, em média, mais de 115 euros em entregas rápidas e gratuitas, mais do dobro do preço da assinatura Prime anual.

Os clientes Prime em Espanha beneficiam de entregas rápidas e gratuitas, mesmo no mesmo dia, graças ao serviço «Entrega hoje». Este serviço, que permite receber no mesmo dia encomendas elegíveis de valor igual ou superior a 29 euros, já está disponível em 16 cidades espanholas.

Entre os produtos mais populares com «Entrega hoje» neste verão encontram-se dispositivos Amazon como o Fire TV Stick, produtos básicos como toalhitas para bebés ou cápsulas de café, e artigos de higiene pessoal, como suplementos ou protetores solares.