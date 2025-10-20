Educação

Estudantes devem 36 milhões de euros em propinas às universidades

  • ECO
  • 10:00
1

Alunos do lisboeta ISCTE e das Universidade do Minho e do Porto foram os que mais falharam o pagamento das propinas nos últimos três anos letivos em 14 instituições públicas de ensino superior.

Os estudantes do Ensino Superior falharam o pagamento de 36,1 milhões de euros em propinas às principais universidades e politécnicos públicos. O valor é um acumulado dos últimos três anos letivos de 14 instituições públicas portuguesas, que abrangem cerca de 133.755 estudantes.

Segundo o Jornal de Notícias (acesso pago), só o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) tem 15,8 milhões de euros em falta neste período, seguindo-se a Universidade do Minho com 7,1 milhões de euros, e a Universidade do Porto com uma dívida total de 4,6 milhões de euros.

Estes valores remontam a dívidas onde o prazo para pagamento já terminou. No mesmo período, foram recuperados mais de 16 milhões de euros e remetidas 3.653 certidões de cobrança coerciva ao Fisco, contabiliza o mesmo jornal.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Estudantes devem 36 milhões de euros em propinas às universidades

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Governo descongela propinas. Valor máximo será de 710 euros

Lusa, ECO,

O ministro da Educação avisou os diplomados que vão ter de "optar entre o prémio salarial e o IRS Jovem". Propinas sobem 13 euros no ano letivo 2026/27.