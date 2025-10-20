Estudantes devem 36 milhões de euros em propinas às universidades

Os estudantes do Ensino Superior falharam o pagamento de 36,1 milhões de euros em propinas às principais universidades e politécnicos públicos. O valor é um acumulado dos últimos três anos letivos de 14 instituições públicas portuguesas, que abrangem cerca de 133.755 estudantes.

Segundo o Jornal de Notícias (acesso pago), só o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) tem 15,8 milhões de euros em falta neste período, seguindo-se a Universidade do Minho com 7,1 milhões de euros, e a Universidade do Porto com uma dívida total de 4,6 milhões de euros.

Estes valores remontam a dívidas onde o prazo para pagamento já terminou. No mesmo período, foram recuperados mais de 16 milhões de euros e remetidas 3.653 certidões de cobrança coerciva ao Fisco, contabiliza o mesmo jornal.