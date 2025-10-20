Exportações de viagens e turismo atingem novo máximo em agosto

O turismo em Portugal continua a atingir recordes e em agosto deste ano replicou o comportamento registado em igual período do ano passando, renovando máximos. As exportações de viagens e turismo ascenderam a 4,3 mil milhões de euros em agosto, mais 180,15 milhões de euros face ao mês homólogo, de acordo com os dados publicado esta segunda-feira pelo Banco de Portugal.

Em agosto de 2024, as exportações de viagens e turismo tinham atingido um recorde de 4,17 mil milhões de euros. Um valor superado um ano depois, contribuindo positivamente para o excedente da balança de serviços.

Por outro lado, os portugueses também gastaram mais em viagens e turismo no estrangeiro. Os dados indicam que as importações subiram de 878,8 milhões de euros em agosto de 2024 para 883,8 milhões de euros em agosto deste ano. É o segundo valor mais elevado desde o início da série em 1996.

Excedente externo encolhe, mas ainda é o 2º maior desde 1996

Apesar do bom desempenho do turismo, o excedente externo da economia portuguesa ascendeu a 5,7 mil milhões de euros até agosto, menos 1,6 mil milhões de euros do que no mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal. Ainda assim, em termos nominais, corresponde ao segundo mais elevado da série estatística, iniciada em 1996.

A evolução resulta do aumento de três mil milhões de euros do défice da balança de bens, que superou a subida de 1,2 mil milhões de euros do excedente da balança de serviços.

Esmiuçando os dados, verifica-se que o aumento do défice da balança de bens resulta quer do crescimento de 2,4 mil milhões de euros das importações, quer da diminuição em 600 milhões de euros das exportações.

Paralelamente, assistiu-se a diminuição, de 369 milhões de euros, do excedente da balança de rendimento secundário, sobretudo devido à maior contribuição financeira de Portugal para a União Europeia.

O Banco de Portugal indica ainda que a capacidade de financiamento da economia portuguesa, até agosto, traduziu-se num saldo da balança financeira de 6,1 mil milhões de euros, influenciado em larga medida pela redução de passivos em capital e em títulos de dívida detidos por não residentes de outras instituições financeiras.