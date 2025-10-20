Falha na cloud da Amazon derruba vários serviços digitais em todo o mundo

A assistente virtual Alexa, a corretora de criptomoedas Coinbase e a bolsa de Londres são exemplos de serviços que enfrentam problemas técnicos esta segunda-feira, devido a uma falha de grandes dimensões no serviço de cloud da Amazon.

A Amazon Web Services (AWS) reportou na manhã desta segunda-feira um “problema operacional” na região leste dos Estados Unidos, afetando principalmente o serviço de bases de dados Amazon DynamoDB. Apesar de localizado, as ondas de choque derrubaram múltiplos serviços digitais, incluindo em Portugal.

Entretanto, a empresa já garantiu que a maioria dos seus serviços já recuperou, após os erros detetados num data center no estado da Virgínia, nos EUA, que causaram incidentes a milhares de utilizadores em todo o mundo.

Segundo a gigante norte-americana, a maioria dos pedidos aos serviços da AWS já deve estar a ser processada “corretamente”, embora ainda possam ser detetados erros devido à acumulação de pedidos.

O ECO confirmou que a assistente virtual Alexa, da própria Amazon, é um dos serviços que estão inoperacionais. Os equipamentos alimentados por inteligência artificial não estão a responder aos comandos de voz dos utilizadores.

Também a corretora de criptomoedas Coinbase, com operações em Lisboa, estava indisponível, não permitindo aos utilizadores fazerem login. No seu site, a empresa atribui os constrangimentos a uma falha na AWS.

A empresa de inteligência artificial Perplexity, que oferece uma plataforma semelhante ao ChatGPT, declarou igualmente estar a enfrentar um “erro massivo do sistema” relacionado com o fornecedor AWS.

De acordo com o Financial Times, entre as “vítimas” da falha da AWS encontravam-se ainda a rede social Snapchat e os sites do Lloyds Bank e da British Telecom. No Reino Unido também não era possível entrar no portal das finanças. O serviço de dados da bolsa de Londres também terá sido afetado.

Cerca das 11h00 (hora de Lisboa), o problema já estava tecnicamente identificado e a ser corrigido, com a AWS a reportar uma recuperação gradual dos serviços afetados: “Continuamos a trabalhar no sentido da resolução total e iremos dar atualizações à medida que tivermos mais informação para partilhar”, referia a empresa. Esta situação ilustra a pegada digital massiva de fornecedores de cloud como a AWS.

Comissão Europeia avalia resposta após falhas da AWS

A Comissão Europeia está a utilizar “métodos tradicionais” como emails, devido aos problemas técnicos verificados ao início desta manhã, e vai avaliar “medidas adicionais” quanto às suas redes de comunicação.

“Posso dizer-lhes, por experiência própria, que esta manhã estávamos a usar mais, por exemplo, emails, e voltamos aos nossos métodos tradicionais”, disse a porta-voz principal da Comissão Europeia, Paula Pinho, na conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas.

“Assim que tivermos esclarecimentos da empresa sobre o que levou a esta interrupção, veremos se precisamos de tomar medidas adicionais, também em termos de resiliência das nossas próprias redes de comunicação”, adiantou a responsável.

(Notícia atualizada pela última vez às 12h53)