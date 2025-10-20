Há menos oito mil desempregados inscritos no IEFP do que há um ano

O número de desempregados registados nos centros do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) diminuiu 2,6% em setembro face há um ano. De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, há agora 302.600 pessoas inscritas, menos oito mil do que em setembro do ano passado.

“No fim do mês de setembro de 2025, estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 302.600 indivíduos desempregados“, informa o IEFP, numa nota publicada esta manhã.

“O total de desempregados registados no país foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2024 (-8.149; -2,6%), porém ligeiramente superior ao do mês anterior (+962; +0,3%)”, acrescenta o instituto.

Em comparação com o mesmo mês do ano passado, o desemprego registado pelo IEFP recuou na região Norte (-0,7%), em Lisboa e Vale do Tejo (-6,6%), nos Açores (-10,9%) e na Madeira (-18,5%), mas aumentou na região Centro (+0,8%), no Alentejo (+7,3%) e no Algarve (+0,8%).

Já em relação ao mês de agosto, o número de desempregados inscritos nestes centros recuou em Lisboa e Vale do Tejo (-2,8%) e nos Açores (0,2%), mas subiu nas demais regiões: no Norte, o aumento foi 1,1%, no Centro de 1,8%, no Alentejo de 6,2%, no Algarve de 8,2% e na Madeira de 0,5%.

Por outro lado, no que diz respeito às diferenças entre os vários setores, o IEFP dá conta que o desemprego apresentou, face ao mês homólogo de 2024, uma diminuição em todas as áreas de atividade. No setor agrícola, a quebra foi de 2,8%. Nos serviços, foi de 11,7%. E no setor secundário, o recuo foi de 3,4%.

A nota divulgada esta manhã indica ainda que as ofertas de emprego por satisfazer, no final de setembro de 2025, totalizavam 18.799 nos serviços de emprego de todo o país.

“Este número corresponde a um aumento das ofertas em ficheiro na análise anual (+6.846; +57,3%) face ao mês anterior (+40; +0,2%)”, é detalhado.

