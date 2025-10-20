Hospital Infanta Elena, Prémio Top 20 em “Gestão Hospitalar Global” na categoria “Grandes hospitais públicos” e em outras duas categorias

O Hospital Universitário Infanta Elena, hospital público da Comunidade de Madrid, somou três novos reconhecimentos ao seu equilíbrio de resultados em determinadas áreas e processos clínicos ao receber o Prémio Top 20 na categoria de «Gestão Hospitalar Global», além de outras duas áreas, na XXVI edição do programa Top20, que há mais de um quarto de século é concedido anualmente pela IQVIA para reconhecer as boas práticas do setor hospitalar em função das áreas de especialidade e critérios de excelência.

Concretamente, na edição deste ano dos prémios, na qual participaram 190 hospitais da rede público-privada espanhola de numerosas comunidades autónomas, e cuja entrega foi celebrada em Madrid, reunindo numerosos representantes de todo o ecossistema sanitário do nosso país, o Hospital Universitário Infanta Elena recebeu um total de três prémios que reconhecem a sua excelência hospitalar e foram recolhidos pelos responsáveis das áreas envolvidas.

Entre os reconhecimentos atribuídos ao Infanta Elena, destaca-se o Prémio Top 20 na categoria de «Gestão Hospitalar Global», dentro do grupo de «Grandes hospitais públicos», que foi recebido por Marta del Olmo, gestora territorial do hospital; o Dr. Jorge Short, gestor territorial adjunto; a Dra. Adriana Pascual, diretora médica; e Pilar de Gustín, diretora de Enfermagem.

A IQVIA também reconheceu o hospital de Valdemoro com o Prémio Top 20 na área de «Rins e Vias Urinárias», dentro da categoria «Hospitais com nefrologia médica», que foi recebido pelo Dr. Adrián Husillos, chefe do Serviço de Urologia; Beatriz Botrán, supervisora de Enfermagem do mesmo serviço; e pela Dra. Pascual.

Da mesma forma, o Dr. Javier García Sanz e José Manuel Cecilia, especialista e supervisor de enfermagem, respetivamente, da UCI; e a Dra. Pascual receberam o prémio Top 20 na área de «Cuidados a doentes críticos» no nível de «Hospitais sem neurocirurgia».

O Hospital Universitário Infanta Elena conquistou os três prémios Top 20, destacando-se entre os 190 hospitais participantes, públicos e privados, de diferentes comunidades autónomas, entre os quais foram reconhecidos os mais avançados e eficientes, em função do seu tamanho e gestão, em 11 áreas. Estas são as áreas mencionadas «Rim e Vias Urinárias» e «Cuidados a doentes críticos», juntamente com «Músculo-esquelético», «Sistema Nervoso», «Coração», «Respiratório», «Pediatria», «Mulher», «Urgências», «Custos Hospitalares» e «Digestivo» — especialidade nesta última em que o hospital de Valdemoro também foi finalista —, além de «Gestão Hospitalar Global».

Segundo explica a organização, este programa baseia-se em indicadores objetivos obtidos a partir de informações extraídas do conjunto mínimo básico de dados que todos os centros reportam sobre os pacientes hospitalizados, e no qual participam hospitais públicos e privados de forma gratuita, voluntária e anónima; um processo de comparação em que os centros não são avaliados em conjunto, mas sim analisados com base no estabelecimento de níveis de acordo com a sua dimensão e grau de especialização.