Saúde

Hospital privado abre em Aveiro em 2028 e vai criar 400 empregos

  • Lusa
  • 20 Outubro 2025

O grupo Trofa Saúde vai investir 80 milhões num novo hospital em Aveiro, com abertura prevista para o final de 2028.

O grupo Trofa Saúde vai construir um novo hospital em Aveiro, num investimento de cerca de 80 milhões de euros que irá criar 400 postos de trabalho, com abertura prevista para o final de 2028.

Este hospital será um hospital de referência, tanto às clínicas que já temos hoje no distrito de Aveiro, como também de apoio a toda a expansão que o grupo Trofa Saúde prevê fazer nos próximos anos aqui na região”, disse Bruno Gomes, CEO do grupo Trofa Saúde, durante a cerimónia do lançamento da primeira pedra do novo hospital.

Segundo o mesmo responsável, a nova unidade contará com atendimento permanente 24 horas para adultos e crianças, bloco operatório com três salas para cirurgia, 100 camas de internamento, 100 gabinetes de consulta e serviços de enfermagem, análises clínicas e endoscopia e com suporte de uma imagiologia equipada com tecnologia de última geração, incluindo ressonância magnética, TAC, mamografia e ecografia.

“Com o Hospital Trofa Saúde de Aveiro vamos dar continuidade e diferenciação aos cuidados de saúde de excelência que já prestámos nesta região”, referiu Bruno Gomes, adiantando que a nova unidade representa um investimento de cerca de 80 milhões de euros e vai criar 400 postos de trabalho.

Atualmente, o grupo Trofa Saúde conta com 23 hospitais e clínicas em todo o país, tendo acolhido no último ano mais 750 mil pessoas e realizado mais de dois milhões de consultas e mais de 20 mil cirurgias. Na mesma ocasião, o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, disse esperar que a construção deste novo hospital privado venha colmatar a “enorme carência” existente ao nível da oferta de serviços de saúde.

“A oferta que temos hoje, por exemplo, é muito curta e, portanto, esta chegada da Trofa Saúde para nós é muito feliz. Lutámos muito por ela e estamos muito felizes por ver a obra acontecer”, sublinhou o autarca.

Ribau Esteves disse ainda esperar que este investimento privado, que considerou ser o mais importante dos últimos anos, seja também inspirador e estimulador para que o Governo avance com a ampliação e qualificação do Hospital de Aveiro, criticando a “inércia absurda” dos governos anteriores que “andaram a empurrar para a frente”.

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Hospital privado abre em Aveiro em 2028 e vai criar 400 empregos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Capitais de risco partilham produtora de plásticos da Trofa

ECO, Lusa,

Sediada na freguesia de Bougado, no concelho da Trofa, onde tem uma fábrica com 20 mil metros quadrados, a empresa industrial fundada em 1981 exporta para mais de uma dezena de países.