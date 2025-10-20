Hospital Universitário Rey Juan Carlos, Prémio Top 20 em “Gestão Hospitalar Global”

O Hospital Universitário Rey Juan Carlos (HURJC) somou novos reconhecimentos ao seu equilíbrio de resultados em determinadas áreas e processos clínicos ao receber o Prémio Top 20 na categoria de «Gestão Hospitalar Global», além de outras quatro áreas, na XXVI edição do programa Top20 que, há mais de um quarto de século, a IQVIA concede anualmente para reconhecer as boas práticas do setor hospitalar em função das áreas de especialidade e critérios de excelência.

Entre os reconhecimentos concedidos ao Rey Juan Carlos, centro público da Comunidade de Madrid, destaca-se o Prémio Top 20 na categoria «Gestão Hospitalar Global», dentro do grupo «Hospitais com especialidades de referência», que foi recebido pela gerente territorial do centro, Marta del Olmo; o gerente territorial adjunto, o Dr. Jorge Short, e a subdiretora médica, Sara Martín, além da diretora de Enfermagem, Vanessa Carrasco.

A IQVIA também reconheceu o hospital de Móstoles com o Prémio Top 20 na área de «Músculo-esquelético», dentro da categoria «Hospitais com cirurgia da coluna», que foi recebido pelo chefe do departamento de Reabilitação, o Dr. Carmelo Fernández; pelo chefe deste serviço no hospital de Móstoles, o Dr. Ignacio del Villar; o supervisor de Enfermagem deste serviço, Álvaro Recio, e o especialista do Serviço de Cirurgia Torácica e Traumatologia, o Dr. Pablo Páramo.

Por sua vez, o Dr. Miguel Sánchez Encinas, chefe do Serviço de Urologia, e Paloma Portillo, enfermeira do mesmo serviço, receberam o prémio Top 20 na área de «Rim e vias urinárias» no nível de «Hospitais com cirurgia urológica».

Da mesma forma, nesta convocatória, o Rei Juan Carlos também foi premiado na área de «Sistema Nervoso», dentro dos «Hospitais com neurocirurgia». Um prémio que foi recebido pelo Dr. José Carlos Fernández-Ferro, chefe do Serviço de Neurologia.

Por fim, a Dra. María Muñoz e María Luisa Arencibia, especialista e supervisora de enfermagem, respetivamente, da UCI, receberam o Prémio Top 20 na área de «Cuidados a doentes críticos», dentro do nível «Hospitais com neurocirurgia».

O HURJC conquistou os cinco prémios Top 20, destacando-se entre os 190 hospitais participantes, públicos e privados, de diferentes comunidades autónomas, entre os quais foram reconhecidos os mais avançados e eficientes, em função do seu tamanho e gestão, em 11 áreas.

Estas são as áreas citadas «Músculo-esquelético», «Rim e Vias Urinárias», «Sistema Nervoso» e «Atendimento ao Paciente Crítico», juntamente com «Digestivo», «Coração», «Respiratório», «Urgências», «Custos Hospitalares», «Pediatria» e «Mulher» — especialidades estas duas últimas em que o hospital de Móstoles também foi finalista —, além de «Gestão Hospitalar Global».

Segundo explicou a organização, este programa baseia-se em indicadores objetivos obtidos a partir de informações extraídas do conjunto mínimo básico de dados que todos os centros comunicam sobre os pacientes hospitalizados, e no qual participam hospitais públicos e privados de forma gratuita, voluntária e anónima; um processo de comparação em que os centros não são avaliados em conjunto, mas sim analisados com base no estabelecimento de níveis de acordo com a sua dimensão e grau de especialização.