Joana Cruz e Rodrigo Gomes protagonizam campanha da Lusíadas Saúde sobre rastreio precoce do cancro da mama

A campanha de sensibilização da Lusíadas Saúde pretende humanizar o olhar sobre a doença e destacar o impacto que tem também em quem acompanha o processo.

Foi sob o mote “o cancro também mudou a vida deles” que a Lusíadas Saúde lançou uma campanha de sensibilização sobre o cancro da mama, com o objetivo de humanizar o olhar sobre a doença e destacar o impacto que tem também em quem acompanha o processo. Joana Cruz e Rodrigo Gomes, locutores da RFM, são os protagonistas da campanha que contou com a criatividade da agência McCann.

A campanha, que integra o ‘Outubro Rosa’ (movimento mundial dedicado à consciencialização para a importância do rastreio precoce do cancro da mama), conta com o testemunho de Joana Cruz, que enfrentou publicamente um cancro da mama, e do seu colega e amigo Rodrigo Gomes, que a apoiou e acompanhou durante o processo, com o objetivo de “demonstrar que cuidar é um ato partilhado”.

Com uma abordagem próxima e emocional, a campanha mostra como o cancro altera não só a vida de quem é diagnosticado, mas também daqueles que fazem parte da sua rede de apoio“, refere-se em nota de imprensa.

Decidi aceitar o convite para ser o rosto desta campanha, porque a minha história é a prova de que o rastreio precoce pode fazer toda a diferença. No meu caso, permitiu detetar o cancro numa fase inicial e aumentar as possibilidades de cura. Se puder inspirar alguém a fazer esse exame, já valeu a pena”, diz Joana Cruz, locutora da RFM, citada em comunicado.

 

Com cerca de nove mil novos casos anuais e mais de duas mil mortes por ano em Portugal, o cancro da mama continua a ser o tipo de cancro mais comum entre as mulheres. A Lusíadas Saúde pretende, através desta iniciativa, “reforçar a importância do diagnóstico precoce e o impacto da doença, que vai muito além de quem recebe o diagnóstico, afetando também familiares e amigos”.

Com esta iniciativa, a Lusíadas Saúde “reafirma o seu compromisso com a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento, ao disponibilizar cuidados de saúde de excelência que respondam às necessidades clínicas da população”, refere ainda a marca.

