Jornal “The New York Times” destaca a clássica panela Le Creuset como uma das melhores compras para toda a vida

O jornal norte-americano “The New York Times”, através do seu portal de recomendações “Wirecutter”, incluiu a icónica “cocotte” redonda da Le Creuset (Round Dutch Oven) entre os seus produtos “buy-it-for-life” ou compras para toda a vida em 2025.

O portal de análise de consumo do “The New York Times” publica anualmente este guia com artigos que se destacam pela sua qualidade e longevidade, considerados investimentos permanentes. De acordo com os especialistas do meio, a “cocotte da Le Creuset” “não é apenas uma compra para toda a vida, mas também para a vida dos seus filhos”, destacando a sua resistência, cozedura uniforme e relativa leveza.

Precisamente, estas panelas de ferro fundido foram das mais procuradas pelos participantes do Factory to Table em Madrid, a primeira edição espanhola deste evento organizado pela “Le Creuset” em todo o mundo, no qual a marca francesa de utensílios de cozinha premium oferece habitualmente grandes descontos.

A empresa em Espanha explica que «este tipo de peças representa a filosofia da marca: unem beleza, funcionalidade e uma durabilidade que se herda. Cada caçarola é concebida para acompanhar toda uma vida na cozinha, e essa ligação emocional com o produto explica porque continua a ser um ícone geração após geração».

Fundada em 1925, a “Le Creuset” continua a fabricar as suas emblemáticas peças em ferro fundido esmaltado na sua fábrica em Fresnoy-le-Grand (França), onde mantém um processo artesanal que combina tradição, inovação e excelência culinária.