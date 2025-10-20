Atualidade

José Manuel Anes alvo de tentativa de homicídio

  • Lusa
  • 20 Outubro 2025

A filha de José Manuel Anes é a suspeita do crime, segundo a PSP, e já foi detida.

O antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) José Manuel Anes, de 81 anos, foi esta segunda-feira esfaqueado em casa, alegadamente pela própria filha, encontrando-se hospitalizado, segundo fonte da PSP.

A mesma fonte adiantou que o alerta para a agressão do também professor universitário e escritor foi dado pelas 13:54, tendo sido deslocado um carro patrulha da PSP para a residência, em Lisboa, “por haver notícia de agressões alegadamente de uma filha ao próprio pai”. A Polícia Judiciária confirmou entretanto que a suspeita, de 40 anos, “está sob custódia”.

“Tivemos conhecimento que deu entrada na manhã de hoje, no Hospital de S. José, o Professor Doutor José Manuel Anes, com ferimentos graves provocados com recurso a “arma branca”, indica, em comunicado, o OSCOT.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

José Manuel Anes alvo de tentativa de homicídio

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Proposta sugere pagar novo aeroporto com terrenos do antigo

André Veríssimo,

Stakeholders ouvidos pela concessionária estão contra aumento das taxas aeroportuárias para financiar o Luís de Camões. Usar dinheiro dos terrenos é uma das alternativas sugeridas.