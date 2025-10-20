José Manuel Anes alvo de tentativa de homicídio
A filha de José Manuel Anes é a suspeita do crime, segundo a PSP, e já foi detida.
O antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) José Manuel Anes, de 81 anos, foi esta segunda-feira esfaqueado em casa, alegadamente pela própria filha, encontrando-se hospitalizado, segundo fonte da PSP.
A mesma fonte adiantou que o alerta para a agressão do também professor universitário e escritor foi dado pelas 13:54, tendo sido deslocado um carro patrulha da PSP para a residência, em Lisboa, “por haver notícia de agressões alegadamente de uma filha ao próprio pai”. A Polícia Judiciária confirmou entretanto que a suspeita, de 40 anos, “está sob custódia”.
“Tivemos conhecimento que deu entrada na manhã de hoje, no Hospital de S. José, o Professor Doutor José Manuel Anes, com ferimentos graves provocados com recurso a “arma branca”, indica, em comunicado, o OSCOT.
