LaLiga envia uma terceira carta à AFE sem resposta e dirige-se diretamente aos jogadores para reafirmar a sua disponibilidade para o diálogo

A LaLiga enviou uma carta a todos os jogadores da competição para reiterar a sua disponibilidade para dialogar com a Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE), na qual sublinha o seu interesse em realizar uma reunião para abordar o jogo marcado em Miami entre o Villarreal CF e o FC Barcelona, no próximo dia 20 de dezembro.

Segundo informou a LaLiga, a carta destaca que, caso não se chegue a um acordo sobre a data e hora da reunião, o presidente, Javier Tebas, estará disponível para atender os jogadores pessoalmente, por telefone ou por videoconferência na próxima sexta-feira, 24 de outubro. Além disso, a entidade patronal reafirma que em nenhum momento rejeitou a possibilidade de se reunir; pelo contrário, desde o início mostrou-se «totalmente disposta» a iniciar um diálogo, propondo várias datas e soluções viáveis para facilitar a reunião.

A LaLiga também destaca nesse comunicado a contribuição económica feita à AFE nos últimos anos. Desde 2015, os clubes da LaLiga contribuíram com mais de 100 milhões de euros para o sindicato dos jogadores, uma clara demonstração do seu compromisso com os jogadores e com o futuro do futebol profissional em Espanha. Este valor, também refletido na carta que receberam hoje da LaLiga, evidencia o apoio constante à AFE e sublinha a importância do diálogo entre ambas as partes.

Por outro lado, destaca-se a inflexibilidade da AFE, que fixou unilateralmente uma data para a reunião, ignorando as dificuldades de agenda previamente comunicadas pela patronal. Este comportamento contradiz as intenções expressas pela AFE nas suas últimas comunicações e dificulta o avanço para uma solução consensual.

A mensagem da LaLiga reitera o seu compromisso com o bem-estar dos jogadores e com a transparência nos projetos que envolvem clubes e jogadores.

Em relação ao jogo em Miami, a LaLiga salienta que se trata de um projeto estratégico de longo prazo, concebido para promover a marca do futebol espanhol nos Estados Unidos, um mercado fundamental para os direitos audiovisuais da competição. Na carta, asseguram aos jogadores que este evento não é uma operação económica pontual, mas sim um investimento na projeção global da LaLiga e no reforço da sua presença num mercado fundamental para o futuro dos direitos audiovisuais.