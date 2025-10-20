Leiria propõe aumento da área de construção para atividades industriais e equipamentos

Já está em discussão pública a sexta alteração do Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria com vista à reclassificação de solo rústico em urbano para atividades industriais e construção de equipamentos de utilização coletiva, de armazenagem, logística e respetivos serviços de apoio.

Durante este período de discussão pública, que termina a 28 de novembro, a população tem a oportunidade de apresentar sugestões e reclamações, assim como pedir esclarecimentos sobre a proposta em causa.

Esta alteração do PDM visa ainda “apoiar as atividades económicas existentes e incentivar o desenvolvimento local, bem como avaliar e atualizar as normas regulamentares do PDM e as suas peças gráficas”, detalha a autarquia liderada pelo socialista Gonçalo Lopes, reeleito nas autárquicas de 12 de outubro.

Esta alteração não abrange reclassificações de solo rústico para urbano destinadas a uso habitacional. Câmara Municipal de Leiria

O município também “pretende delimitar uma área específica para planeamento integrado e execução coordenada no âmbito da nova estação da Linha de Alta Velocidade, nomeadamente através da integração da nova infraestrutura com a rede de transportes existentes, da criação de um polo de desenvolvimento urbano e económico, e da melhoria das acessibilidades”.

A autarquia avisa que “esta alteração não abrange reclassificações de solo rústico para urbano destinadas a uso habitacional, nem as situações que se encontram condicionadas por Reserva Agrícola Nacional (RAN) e por Reserva Ecológica Nacional (REN”).

O grande objetivo desta sexta alteração é garantir que o PDM fique alinhado com os desafios e oportunidades atuais, promovendo um desenvolvimento equilibrado, sustentável e capaz de atrair investimentos que beneficiem toda a comunidade.