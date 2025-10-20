Livre vai apresentar candidato a Belém, mas ainda não decidiu quem
Apesar de não existirem ainda um nome escolhido, em "cima da mesa" estarão dois eventuais nomes: Isabel Mendes Lopes e Rui Tavares.
O Partido Livre vai apresentar um candidato às eleições presidenciais apontadas para janeiro do próximo ano, avança o Público. Ainda não existe um nome escolhido, mas o partido admite que o processo será célere.
Segundo o Público, o Livre considera que falta uma “candidatura do campo progressista, ecológico e europeísta” e por isso decidiu entrar na corrida a Belém. Dentro do partido existe alguma “resistência” em apoiar a candidatura de Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, ou de António Filipe por razões distintas.
Em “cima da mesa” estarão dois eventuais nomes: Isabel Mendes Lopes e Rui Tavares, sendo apontados como favoritos entre os apoiantes do partido.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Livre vai apresentar candidato a Belém, mas ainda não decidiu quem
{{ noCommentsLabel }}