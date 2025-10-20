Miele lança campanha onde celebra a união familiar e a durabilidade dos seus produtos

Com esta campanha internacional e adaptada também ao território nacional, a marca pretende celebrar "a união familiar e a durabilidade que atravessa gerações".

A Miele lançou uma nova campanha internacional (adaptada também ao mercado português) que pretende funcionar como “um tributo às memórias criadas em torno da cozinha enquanto coração da casa”.

Mais do que a tecnologia, com esta campanha a marca “celebra a união familiar e a durabilidade que atravessa gerações“. O filme mostra um pai a cozinhar para a filha em criança e, anos mais tarde, a mesma filha a cozinhar para o pai, numa narrativa que “simboliza a qualidade, fiabilidade e duração dos equipamentos Miele e a forma como permanecem presentes nas histórias de família”, descreve-se em nota de imprensa.

“Com esta campanha, queremos sublinhar que cozinhar é mais do que preparar refeições: é criar memórias, fortalecer laços e partilhar emoções. Através das nossas placas de indução com exaustor integrado, mostramos que inovação e tradição podem andar de mãos dadas, oferecendo soluções que transformam a experiência na cozinha. É este equilíbrio entre emoção e tecnologia que dá vida ao nosso lema: ‘Uma vez Miele, sempre Miele’”, diz Rita Monteiro, brand activation manager da Miele Portugal, citada em comunicado.

A campanha marca presença até 26 de outubro em televisão, rádio, outdoors em cerca de 90 localizações e meios digitais, tendo o planeamento de meios ficado a cargo da Spark Foundry (Publicis).

A mesma “tem como base os pilares da marca — qualidade, durabilidade, inovação e sustentabilidade — e a sua capacidade de unir tradição e modernidade, mantendo-se fiel ao lema que a acompanha há mais de 125 anos: Immer besser (Sempre melhor)”, lê-se em nota de imprensa.

“A marca pretende, assim, reforçar a sua ligação emocional com os consumidores, mostrando que a tecnologia Miele é uma solução prática e uma ponte entre gerações, sendo um aliado para criar momentos que permanecem no tempo“, acrescenta-se na mesma informação.